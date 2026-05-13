Суд над Андрієм Єрмаком / © Telegram / Андрій Єрмак

13 травня продовжується обрання запобіжного заходу екскерівнику Офісу Президента України Андрієві Єрмаку. Вищий антикорупційний суд має обрати міру. Засідання проведуть у дві частини: відкриту для журналістів та закриту.

Перед початком судового засідання Єрмак заявив, що планує на власному прикладі показати, що він не користується своїм впливом на правосуддя.

«Важливо, щоб правосуддя було незалежним, без впливу. Я хочу на собі показати прикладом, що я цим не користуюся».

Також Єрмак заявив, що має багато недоліків, однак не зараховує до них «відсутність розуму».

Нагадаємо, колишній керівник Офісу Президента Андрій Єрмак посперечався з журналістом після запитання щодо ставлення до нього з боку суспільства. Під час спілкування медійник поцікавився, чи вважає ексчиновник, що український народ його поважає.

У відповідь Єрмак заявив, що має іншу думку, оскільки регулярно буває на фронті та спілкується з захисниками. За його словами, військові нібито позитивно ставляться до нього, що він і навів як аргумент.

Водночас попри коментар про поїздки на передову, колишній очільник ОП зрештою додав, що не відповідатиме на поставлене журналістом запитання по суті.

Вищий антикорупційний суд продовжить розгляд запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку 13 травня о 12:00. За клопотанням прокуратури початкова частина засідання пройде у закритому режимі, після чого журналісти зможуть долучитися до процесу.

На попередньому засіданні обвинувачення просило про арешт із заставою 180 млн грн. Прокурори навели деталі справи щодо корупційного фінансування будівництва резиденцій у Козині, а також заявили про ймовірне узгодження кадрових призначень із «консультантами з феншую».

Крім того, у справі фігурують дані про вилучену програму впливу на призначення в СБУ та інформація про численні перетини кордону обвинуваченим.

Сам Андрій Єрмак відкинув звинувачення, заявивши про публічний тиск на правоохоронців. Він запевнив, що не збирається залишати країну і планує доводити свою позицію в суді через адвокатів. Наразі справа налічує 16 томів матеріалів.

