У розкішних мантіях і коронах: король Чарльз та королева Камілла на відкритті парламенту

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльза і королева Камілла прибули сьогодні до Вестмінстерського палацу, щоб бути присутніми на урочистому відкритті парламенту. Їхні Величності залишили Букінгемський палац в ірландській державній кареті, запряженій кіньми, і прибули до парламенту, щоб зачитати королівську промову та викласти плани уряду щодо ухвалення нових законів на наступну парламентську сесію та на наступні періоди.

Монарх і його дружина їхали до Палати лордів у супроводі суверенного ескорту з королівської гвардії. Державна карета була виготовлена ​​в Ірландії та представлена 1853 року на Великій промисловій виставці в Дубліні. Її виробник сподівався привернути увагу двох високопоставлених гостей, і коли королева Вікторія та її чоловік, принц Альберт, побачили її, то купили. Вона стала однією з найулюбленіших карет королеви Вікторії, яка часто користувалася нею після смерті чоловіка, пише express.

Королева Камілла з’явилася на урочистому відкритті в білій сукні з вишивкою від Фіони Клер, діамантовому кольє у вигляді змії на шиї та в сережках із перлами й діамантами, які раніше належали королеві-матері Єлизаветі. Також на неї наділи мантію та корону, коли Її Величність увійшла до парламенту, а в руках вона несла сріблястий клатч від Launer.

Король Чарльз також був одягнений у святкові шати і мав на голові Імперську державну корону. Монарх також носив цю корону під час свого повернення до палацу після коронації у травні 2023 року.

