У Росії ухвалили закон, який дозволяє Путіну агресію в Європі

Президент РФ Володимир Путін / © ТСН

Реклама

Держдума РФ остаточно ухвалила законопроєкт, норми якого дозволяють президенту Росії Володимиру Путіну використовувати збройні сили за кордоном «для захисту росіян».

Про це у середу, 13 травня, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на пресслужбу Держдуми.

За підтримку цього документа, який фактично дозволяє Путіну застосовувати армію для агресії в Європі, проголосували усі присутні на засіданні 384 депутати (приблизно 85% усього депутатського корпусу). Тих, хто утримався чи виступив проти, не було.

Реклама

Ухвалений Держдумою закон має затвердити Рада Федерації, потім він надійде на підпис президенту держави-агресорки.

Закон вносить поправки до федеральних законів «Про громадянство» та «Про оборону». Відтепер Володимир Путін зможе залучати армію для «захисту громадян РФ» у разі «їхнього арешту, утримання, кримінального та іншого переслідування» за кордоном.

Йдеться про випадки, коли росіяни заарештовані за кордоном судами, які «наділені повноваженнями без участі Російської Федерації», а також міжнародними судовими органами, які Росія не визнає, йдеться у пояснювальній записці до закону.

У Держдумі наголосили, що закон спрямований на «посилення захисту російських громадян від неправомірних дій недружніх іноземних держав».

Реклама

Раніше голова комітету з оборони Держдуми РФ Андрій Картаполов пояснював, що запровадження таких норм у законодавство дозволить «запобігати» ситуаціям, подібним до арешту в Польщі російського археолога Олександра Бутягіна. Тобто навіть такий випадок може стати приводом для збройної агресії Росії проти європейської країни.

Нагадаємо, раніше видання Politico припустило, що шансів відвернути напад Росії на Європу практично не залишилося. Президент РФ Володимир Путін розглядатиме наступні рік-два як «вікно можливостей».

Новини партнерів