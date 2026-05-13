Вперше в історії: пташиний грип H5N1 передався від домашнього кота до людини

Американські вчені підтвердили перший задокументований випадок зараження людини штамом пташиного грипу H5N1 через контакт із хворим котом. Причиною інфікування самої тварини стала «модна» дієта — сире м’ясо та непастеризоване молоко.

Про це пише видання IFLScience.

Як відбулося зараження

Звіт, опублікований Центром з контролю та профілактики захворювань США (CDC), описує події, що розпочалися в Лос-Анджелесі. Домашній кіт захворів після вживання сирого корму. Симптоми були важкими: проблеми з диханням, ураження легень, слабкість кінцівок, порушення координації та прогресуюча втрата зору.

Власники звернулися до чотирьох різних ветеринарних клінік, намагаючись врятувати улюбленця, але згодом у тварини підтвердили H5N1. Цей випадок став частиною спалаху в Каліфорнії, де захворіли 19 котів, 14 з яких померли або були еутаназовані.

Хто став «нульовим пацієнтом» серед людей

Дослідники перевірили 139 осіб, які контактували з хворими тваринами. Лише в одного ветеринарного працівника виявили антитіла до H5N1. Це підтвердило, що вірус «перестрибнув» з кота на людину.

Ветеринар не мав контактів із птахами чи худобою і не вживав сирих продуктів. Проте під час огляду кота він:

не використовував засоби індивідуального захисту (ЗІЗ);

проводив реанімаційні заходи та інтубацію (максимальний ризик зараження);

брав аналізи крові та слини.

Цікавий факт: пацієнт навіть не знав, що хворів. Інфекція пройшла абсолютно безсимптомно, що вказує на можливу зміну природи вірусу.

Чому вірус стає менш летальним?

Хоча загальна летальність H5N1 з 1997 року становить близько 50% (кожен другий випадок — смертельний), останнім часом статистика змінилася. З лютого 2024 року в США зафіксовано 71 випадок зараження людей, і лише два з них були летальними. Вчені припускають, що вірус міг мутувати у менш вбивчу форму або ж людство вже має певний імунітет до схожих штамів грипу.

Як захистити себе та улюбленця

Головний шлях зараження котів — через їжу. Експерти наголошують, що сире м’ясо та непастеризоване молоко є головними джерелами ризику.

«Вірус H5N1 легко деактивується термічною обробкою. Ми наполегливо радимо власникам відмовитися від сирого молока та необробленого м’яса в раціоні тварин», — зазначають автори звіту.

Нагадаємо, світом шириться пташиний грип, що загрожує епідемією. На думку інфекціоністів, інфекція розповсюджується планетою і цілком може досягти масштабів пандемії. Йдеться про вкрай заразний штам пташиного грипу H5N, який вже дістався всіх континентів, крім Австралії. Інфекцію діагностували навіть у пінгвінів в Антарктиці та верблюдів на Близькому Сході.

