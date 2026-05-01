Чому небезпечно випускати домашніх котів на вулицю: вчені попередили про приховану загрозу

Вільний вигул омашніх котів є небезпечним для їх власників / © Pixabay

Результати масштабного аналізу медичних даних понад 170 тисяч котів із 88 країн світу показали, що домашні коти з вільним доступом до вулиці заражаються небезпечними патогенами у три-п’ять разів частіше, ніж тварини виключно хатнього утримання. Рівень інфікування таких улюбленців стрімко зростає і практично зрівнюється з показниками абсолютно диких вуличних тварин.

Про це пише Earth.com з посиланнм на висновки науковців, нещодавно опублікувані в профільному журналі PLOS Pathogens.

Ризики для людей та ілюзія безпеки

Дослідники виявили у вуличних котів понад сотню різних патогенів, більшість з яких здатні легко інфікувати людину. Серед найпоширеніших загроз опинилися токсоплазмоз, небезпечні круглі черви, лямблії, сказ та навіть пташиний грип.

Науковці наголошують, що регулярне харчування, наявність теплого дому та базовий догляд не захищають улюбленців від інфікування під час вуличних прогулянок. Власники часто недооцінюють мисливські інстинкти своїх котів, які щодня контактують із зараженими гризунами, кліщами та забрудненим ґрунтом.

«Ми були здивовані, що домашні коти, які гуляють надворі, за загальним ризиком зараження цілком співмірні з дикими котами. Цей факт повністю спростовує міф про захищеність хатніх улюбленців», — зазначила докторка Емі Вілсон.

Обмеження медицини та безпечний вигул

Експерти попереджають, що традиційні щеплення та регулярна дегельмінтизація не здатні повністю вирішити проблему передавання хвороб. Сучасна ветеринарна медицина просто не має вакцин чи ефективних ліків проти багатьох нових інфекцій, які тварина може підхопити в дикій природі.

Надмірне використання протипаразитарних препаратів також має негативні наслідки, адже воно формує стійкість у шкідників та отруює навколишнє середовище. Тому фахівці наполегливо радять замінити вільний вигул на безпечніші альтернативи, такі як прогулянки на повідці або створення закритих вольєрів.

«Вільний доступ на вулицю без нагляду не є критично важливим для добробуту котів чи міцного зв’язку з людиною. Правильний догляд допоможе одночасно захистити і самих котів, і дику природу, і їхніх власників», — наголосила дослідниця.

