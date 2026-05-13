На яких умовах науковці в Україні виходять на пенсію 2026 року, які правила діють

Наукова пенсія

Тривалий час в Україні наукові співробітники користувалися особливими умовами пенсійного забезпечення, які суттєво відрізнялися від загальних правил. Проте реформа, запроваджена ще 2017 року, докорінно змінила систему, фактично скасувавши поняття «наукової пенсії» як окремого пільгового режиму.

Станом на 2026 рік виплати цій категорії громадян нараховуються за загальними нормами, що викликає чимало запитань щодо колишніх надбавок і стажу.

Скасування спеціального режиму та нові правила розрахунку пенсій для українських пенсіонерів

Головна зміна полягає в тому, що спеціальні пенсійні умови для науковців більше не діють, а їхні виплати регулюються загальним законом №1058. Як пояснюють юристи, раніше система була значно лояльнішою до дослідників, дозволяючи отримувати доплати, які становили до 60% від заробітної плати. Тепер ці привілеї скасовані, і розмір майбутньої пенсії наукового працівника визначається за тими ж формулами, що і для всіх інших громадян України.

Щодо віку виходу на пенсію, то науковці тепер також не мають окремих пільг. Для отримання виплат необхідно досягти 60-річного віку та мати страховий стаж не менше 33 років. Остаточна сума залежить винятково від рівня офіційного доходу, який особа отримувала протягом своєї трудової діяльності. Водночас діє стандартне обмеження, мінімальна сума пенсії не може бути меншою за прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, який 2026-го становить 2 595 гривень.

Доля надбавок за наукові ступені та умови дострокового виходу 2026 року

Спеціальних надбавок за кандидатський чи докторський ступінь у самій пенсії тепер не передбачено. Проте вчені звання та ступені все ще впливають на розмір заробітної плати науковця, який працює — існують різні сітки доплат за посади професорів чи докторів наук у різних відомствах. Таким чином, науковий ступінь впливає на пенсію лише опосередковано, через вищу офіційну зарплату, яка стає базою для розрахунку майбутніх виплат.

Сам собою статус наукового працівника також не дає права на достроковий вихід на пенсію. Проте вчений може піти на заслужений відпочинок раніше, якщо на це є інші законні підстави. До них належать інвалідність, робота на посадах зі шкідливими умовами праці (згідно зі спеціальними списками Кабміну) або в разі звільнення за ініціативою роботодавця не раніше ніж за півтора року до досягнення пенсійного віку.

Робота науковців після призначення пенсії

Для тих науковців, які продовжують працювати після досягнення пенсійного віку, діють правила для пенсіонерів, які працюють. Оскільки спеціальних «наукових» доплат до пенсії більше не існує, їхній дохід складається з заробітної плати (яка може включати надбавки за ступінь за місцем роботи) та стандартної пенсії за віком.

