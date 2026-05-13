У США демонтували мурал з убитою українкою Заруцькою: причини та деталі скандалу

Демонтаж муралу із зображенням Ірини Заруцької / © WJAR

В американському місті Провіденс після тижнів суперечок демонтували мурал, присвячений пам’яті вбитої української біженки Ірини Заруцької. Міська влада та мешканці розійшлися в оцінках проєкту, який пов’язують із фінансуванням від бізнесмена Ілона Маска.

Про це повідомили WJAR-TV та Fox News.

Рішення демонтувати мурал із фото Заруцької ухвалили після кількох тижнів дискусій, критики з боку частини мешканців та втручання місцевої влади.

Стінопис був розташований на фасаді бару Dark Lady, однак 12 травня його остаточно прибрали. Власниця закладу розповіла, що демонтаж намагалися провести максимально спокійно та без конфліктів. За її словами, команда тривалий час працювала над тим, щоб завершити ситуацію коректно, і тепер сподівається на стабілізацію атмосфери в місті.

Автор роботи, художник Ієн Годро, зізнався, що засмучений рішенням про демонтаж, адже хотів, щоб мурал залишився частиною міського простору в центрі.

«Я схвильований розмовою, яка розпочалася, і я думаю, що спочатку вона була суперечлива, але зрештою зцілює. Я думаю, що це започаткувало дуже складну розмову», — сказав Годро.

Дискусії навколо муралу тривали кілька тижнів. Частина жителів виступала проти його розміщення, а згодом ситуація привернула увагу міської влади. Мер Бретт Смайлі та інші посадовці підтримали демонтаж через занепокоєння політичним підтекстом проєкту та можливими джерелами його фінансування.

Основні претензії стосувалися не самої художньої роботи, а людей, які підтримували її створення. Зокрема, обговорювалася інформація про можливе фінансування проєкту з боку Маска, який раніше заявляв про готовність підтримати створення серії муралів, присвячених Заруцькій.

Водночас голова Республіканської партії округу Нарагансетт Ентоні Д’Еллена підтримав збереження муралу та започаткував петицію із закликом залишити його в місті. На думку політика, влада замість боротьби зі злочинністю та суперечками навколо системи застав фактично намагається прибрати пам’ять про жертву. Крім того, він запропонував одному з місцевих бізнесів надати художнику нове місце для створення стінопису.

Раніше співвласник бару Франсуа Карам пояснював, що мурал створювали як спосіб вшанувати пам’ять Заруцької та показати історію іммігрантів, які приїжджають до США в пошуках кращого життя. За його словами, Ірина сама пройшла цей шлях — від переїзду до Штатів до трагічної загибелі.

Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що у Провіденсі влада наказала демонтувати майже готовий мурал на честь Заруцької, яку вбив рецидивіст. Мер Бретт Смайлі та депутат Девід Моралес заявили, що меморіал не відповідає «цінностям громади» та є «правою пропагандою», оскільки його фінансування пов’язують із критикою ліберальної політики щодо злочинності. Власники ЛГБТК-клубу, на стіні якого був мурал, перепросили за «хаос» і закрили заклад. Маск, який підтримував проєкт, розкритикував це рішення. Прихильники муралу вказують на подвійні стандарти влади, порівнюючи ситуацію з меморіалами загиблому афроамериканцю Джорджу Флойду.

