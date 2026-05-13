Ярмоленко забив "Колосу" та наблизився до бомбардирського рекорду УПЛ

Півзахисник київського "Динамо" Андрій Ярмоленко ще наблизився до історичного бомбардирського рекорду української Прем'єр-ліги (УПЛ).

36-річний лідер "біло-синіх" реалізував пенальті в першому таймі матчу 28-го туру УПЛ сезону-2025/26 проти "Колоса", зробивши рахунок 2:0 на користь своєї команди.

Це 122-й гол Ярмоленка в УПЛ. Він посідає третє місце в списку найкращих бомбардирів в історії чемпіонату України.

Більше за Ярмоленка забили лише Максим Шацьких (124) та Сергій Ребров (123).

Контракт Андрія з "Динамо" розрахований до завершення сезону-2025/26. Минулого літа він анонсував, що поточний сезон стане для нього останнім у ролі професійного футболіста.

Тож Ярмоленко має ще три матчі цього сезону УПЛ, щоб повторити чи навіть побити рекорд Шацьких. Після гри з "Колосом" кияни в заключних турах зустрінуться з "Полтавою" та "Кудрівкою".

Наразі "Динамо" посідає четверте місце в УПЛ. Також підопічні Ігоря Костюка вийшли до фіналу Кубка України, де 20 травня на "Арені Львів" позмагаються з "Черніговом", який виступає в Першій лізі.

Крім трофею, переможець Кубка України отримає право наступного сезону зіграти в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" розгромив "Полтаву" та достроково став чемпіоном УПЛ.

Також ми розповідали, що "Шахтар" отримав пряму путівку до основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27.

