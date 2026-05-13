Росія вгатила просто по житловому масиву в Луцьку: перші деталі
Луцьк продовжують атакувати дрони.
Росія вдарила дроном по житловому масиву в Луцьку. «Шахед» поцілив просто в будинок.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Очевидці зафіксували момент «прильоту».
Деталі про наслідки встановлюються.
Луцьк під атакою РФ
Раніше йшлося про те, що Росія атакує Луцьк ударними дронами, в місті пролунала серія вибухів. За даними місцевої влади, вибухи зафіксували в центрі міста. Також повідомлялося про рух нових БпЛА в напрямку Луцька.
Інформація про руйнування і можливих постраждалих уточнюється. Мешканців закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.
