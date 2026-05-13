Укрaїнa
Росія вгатила просто по житловому масиву в Луцьку: перші деталі

Луцьк продовжують атакувати дрони.

«Шахед» у Луцьку

Росія вдарила дроном по житловому масиву в Луцьку. «Шахед» поцілив просто в будинок.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Очевидці зафіксували момент «прильоту».

Деталі про наслідки встановлюються.

Луцьк під атакою РФ

Раніше йшлося про те, що Росія атакує Луцьк ударними дронами, в місті пролунала серія вибухів. За даними місцевої влади, вибухи зафіксували в центрі міста. Також повідомлялося про рух нових БпЛА в напрямку Луцька.

Інформація про руйнування і можливих постраждалих уточнюється. Мешканців закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

