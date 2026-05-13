63-річний Костянтин Меладзе різко схуд і налякав змарнілим виглядом на новому фото

Костянтин Меладзе / © instagram.com/meladzemusic

Реклама

Продюсер Костянтин Меладзе вперше за тривалий час з’явився у соцмережах і спровокував бурхливі обговорення через різке схуднення та виснажений вигляд.

63-річний композитор опублікував нове фото у своєму профілі на честь свого дня народження. У дописі він залишив лише коротке слово: «Дякую». Втім, стримана публікація миттєво привернула увагу шанувальників. У коментарях, окрім привітань, користувачі почали активно обговорювати зовнішність продюсера. Багато хто звернув увагу, що Меладзе помітно схуд і має змарнілий вигляд. Дехто навіть зізнався, що ледве впізнав композитора на новому кадрі.

Костянтин Меладзе / © instagram.com/meladzemusic

Реакція Віри Брежнєвої була стриманою. Попри розлучення і різні життєві шляхи артистка вподобала допис колишнього чоловіка. Публічно вона його не вітала, однак її активність під фото помітили уважні підписники. До того ж фанати звернули увагу на намальоване червоне серце на знімку — схожий символ раніше вже з’являвся у профілі композитора на фото з ексдружиною.

Реклама

Костянтин Меладзе та Віра Брєжнєва / © instagram.com/meladzemusic

Останніми роками Меладзе майже не з’являється у публічному просторі та уникає інтерв’ю. Після початку повномасштабної війни він оселився в Італії, де має нерухомість. Водночас композитор продовжує працювати в музичній індустрії та писати пісні для артистів.

Зазначимо, Костянтин Меладзе та Віра Брежнєва офіційно розлучилися 2023 року після восьми років шлюбу. Після цього співачка повернулася до українського шоубізнесу та почала активно використовувати українську мову у творчості й публічних виступах.

Нагадаємо, нещодавно 62-річного Костянтина Меладзе заскочили з новою, значно молодшою за нього пасією.

Новини партнерів