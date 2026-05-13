Китайська компанія показала гігантського людиноподібного робота: що вміє GD01

Робот Unitree Robotics / © South China Morning Post

Китайська робототехнічна компанія Unitree Robotics представила керованого робота GD01, який зовні нагадує меха з фантастичних фільмів і може пересуватися як на двох, так і на чотирьох кінцівках.

Про це пише South China Morning Post.

Розробка компанії з Ханчжоу має міцний корпус зі сплаву та призначена для цивільного транспортування. За даними виробника, вага робота разом із пілотом становить близько 500 кг — приблизно як рояль. Стартова ціна GD01 сягає 3,9 млн юанів, або близько 574 тис. доларів.

У демонстраційному відео видно, як робот із пілотом у кабіні, розташованій у корпусі, рухається у двоногому режимі та рукою пробиває цегляну стіну. Після цього GD01 змінює конфігурацію і переходить у режим пересування на чотирьох кінцівках.

У Unitree Robotics назвали GD01 першим у світі серійним «трансформованим мехом».

Презентація відбулася на тлі стрімкого розвитку китайської робототехніки. За даними дослідницької компанії Omdia, 2025 року на китайські компанії припадало майже 90% світових продажів людиноподібних роботів.

Як повідомляв South China Morning Post із посиланням на джерело, знайоме із ситуацією, торік Unitree поставила понад 5500 людиноподібних роботів. Це свідчить про те, що китайські виробники активно випереджають американських конкурентів завдяки нижчим виробничим витратам і швидкому масштабуванню виробництва.

До слова, шанхайський стартап DroidUp представив Moya — одного з найреалістичніших гуманоїдних роботів. Він має «теплу» шкіру (32 — 36 °C), модульну конструкцію зі змінною зовнішністю та імітацію анатомічних структур (м’язів, жиру). Moya відтворює емоції мімікою, підтримує зоровий контакт і має м’яку ходу. Розробники пропонують використовувати цього робота в медицині та освіті.

