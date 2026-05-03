Робот-пасажир "зірвав" рейс через ручну поклажу: що сталося (фото)

Робот-пасажир навіть мав окреме місце в салоні літака.

Віра Хмельницька
Робот затримав рейс / © Unsplash

В США рейс авіакомпанії Southwest Airlines з Окленда-Сан-Франциско до Сан-Дієго затримався майже на годину через нетипового пасажира — людиноподібного робота на ім’я Bebop.

Як повідомляється, робот прибув на борт разом зі співробітником компанії, яка надає такі пристрої для заходів в оренду.

Однак під час посадки виникли проблеми: спочатку екіпаж переніс робота з прохідного місця до ілюмінатора, але згодом виявилося, що його акумулятор перевищує дозволені норми авіакомпанії для перевезення.

Що не так з роботом на борту

У Southwest Airlines пояснили, що літієва батарея робота не відповідала вимогам безпеки, тому її довелося вилучити перед вильотом.

Пасажири розповіли, що перед посадкою Bebop «розважав» людей у терміналі, позував для фото та взаємодіяв із мандрівниками, привертаючи значну увагу.

Через інцидент рейс вилетів із затримкою близько години. У підсумку літак прибув до Сан-Дієго о 16:18 за місцевим часом.

У компанії-власника робота зазначили, що регулярно транспортують свої пристрої для заходів, зокрема й за кордон, а подібні ситуації демонструють нові виклики перевезення сучасних технологій.

Нагадаємо, раніше стало відомо про порятунок жінки з-під обстрілів. 77-річну жительку Донеччини, будинок якої зруйнували російські окупанти, з небезпеки вивіз робот. Бійці роти безпілотних наземних систем «Cerberus»., щоб не налякати стареньку жінку, наземний роботизований комплекс накрили ковдрою із посланням: «Бабусю, сідай!».

