Гол з центру поля та камбек: "Шахтар" здолав "Динамо" в матчі УПЛ

"Динамо" — "Шахтар" / © ФК Динамо Київ

"Шахтар" обіграв "Динамо" в матчі 26-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в Києві завершився з рахунком 1:2 .

"Біло-сині" відкрили рахунок на 13-й хвилині зустрічі — форвард столичного клубу Матвій Пономаренко в центрі поля відібрав м'яч у Єгора Назарини та одразу ж здалеку перекинув голкіпера "гірників" Дмитра Різника, який далеко вийшов з воріт.

Для Пономаренка цей гол став 12-м у нинішньому сезоні УПЛ, він очолює бомбардирські перегони. Завдяки цьому забитому м'ячу підопічні Ігоря Костюка вирушили на перерву за мінімальної переваги в рахунку.

Однак уже на старті другого тайму донеччани відігралися — на 50-й хвилині Лукас Феррейра з рикошетом від захисника киян Костянтина Вівчаренка відправив м'яч у ворота після прострілу Проспера Оба з лівого флангу й скидання у центрі штрафного майданчика від Лассіни Траоре.

А вже на 68-й хвилині підопічні Арди Турана повели в рахунку — Траоре добив м'яч у сітку після того, як Руслан Нещерет парирував удар Миколи Матвієнка.

"Динамо" намагалося уникнути поразки та створило кілька дуже небезпечних моментів. На 71-й хвилині Олександр Яцик після скидання Пономаренка з лінії воротарського майданчика пробив над воротами.

На 85-й хвилині Едуардо Герреро відправив м'яч у ближню "дев'ятку" після закидання Олександра Караваєва до правого флангу штрафного майданчика, але після перегляду відеоповтору (VAR) арбітр скасував гол у ворота "Шахтаря" через офсайд.

На останніх секундах матчу, в компенсований до другого тайму час, все той же Герреро мав ще один шанс забити, але після навісу з кутового з меж воротарського не влучив у ворота.

Зазначимо, що "Шахтар" переміг "Динамо" вдруге в сезоні УПЛ. У матчі першого кола чемпіонату, який відбувся у листопаді минулого року, донецький клуб у Львові здолав киян з рахунком 3:1.

Цього сезону клуби також зустрічалися в 1/8 фіналу Кубка України, де "Динамо" здобуло вольову перемогу з рахунком 2:1.

Після цієї перемоги "Шахтар" (63 очки) продовжує впевнено лідирувати в УПЛ, впритул наблизившись до чемпіонського титулу. За чотири тури до кінця "гірники" збільшили перевагу над ЛНЗ, який йде другим, до 10 балів.

"Динамо" (47 пунктів) перебуває на четвертій сходинці й на 5 очок відстає від "Полісся", яке розташовується на третій позиції.

У наступному турі УПЛ кияни 9 травня на виїзді зіграють проти ЛНЗ, а донеччани 10 травня позмагаються з "Полтавою", яка замикає турнірну таблицю.

Перед цим "Шахтар" 7 травня у Лондоні проведе матч-відповідь півфіналу Ліги конференцій з англійським "Крістал Пелас". У першому поєдинку в Кракові "гірники" поступилися "орлам" з рахунком 1:3.

