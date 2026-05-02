Крістал Пелас — Шахтар: букмекери зробили прогноз на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги конференцій

"Шахтар" — "Крістал Пелас" / © Associated Press

У четвер, 7 травня, донецький "Шахтар" зустрінеться з англійським "Крістал Пелас" у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Селгерст Парк" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У першій грі між командами, яка відбулася 30 квітня у польському Кракові, "гірники" поступилися "орлам" з рахунком 1:3.

Прогноз букмекерів на матч Крістал Пелас — Шахтар

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають "Крістал Пелас". На перемогу підопічних Олівера Гласнера можна поставити з коефіцієнтом 1,52. Нічия — 4,33. Виграш "Шахтаря" — 5,75.

На підсумок двоматчевої дуелі аналітики не приймають ставки, не маючи жодних сумнівів, що англійський клуб вийде до фіналу.

Переможець цієї пари у фіналі Ліги конференцій зіграє з тріумфатором півфінального протистояння між іспанським "Райо Вальєкано" та французьким "Страсбургом".

У першому матчі "Райо Вальєкано" вдома виграв з рахунком 1:0. Поєдинок-відповідь відбудеться 7 травня у Франції.

Фінал Ліги конференцій відбудеться 27 травня на "Ред Булл Арені" у німецькому Лейпцигу.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі", який у фіналі розбив іспанський "Бетіс" (4:1).

