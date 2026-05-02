- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 53
- Час на прочитання
- 1 хв
Крістал Пелас — Шахтар: букмекери зробили прогноз на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги конференцій
У першому поєдинку "гірники" поступилися "орлам" з рахунком 1:3.
У четвер, 7 травня, донецький "Шахтар" зустрінеться з англійським "Крістал Пелас" у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Селгерст Парк" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
У першій грі між командами, яка відбулася 30 квітня у польському Кракові, "гірники" поступилися "орлам" з рахунком 1:3.
Прогноз букмекерів на матч Крістал Пелас — Шахтар
Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають "Крістал Пелас". На перемогу підопічних Олівера Гласнера можна поставити з коефіцієнтом 1,52. Нічия — 4,33. Виграш "Шахтаря" — 5,75.
На підсумок двоматчевої дуелі аналітики не приймають ставки, не маючи жодних сумнівів, що англійський клуб вийде до фіналу.
На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Крістал Пелас" — "Шахтар".
Переможець цієї пари у фіналі Ліги конференцій зіграє з тріумфатором півфінального протистояння між іспанським "Райо Вальєкано" та французьким "Страсбургом".
У першому матчі "Райо Вальєкано" вдома виграв з рахунком 1:0. Поєдинок-відповідь відбудеться 7 травня у Франції.
Фінал Ліги конференцій відбудеться 27 травня на "Ред Булл Арені" у німецькому Лейпцигу.
Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі", який у фіналі розбив іспанський "Бетіс" (4:1).