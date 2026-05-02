Святковий ролик з’явився на офіційній сторінці Instagram та одразу викликав хвилю емоцій у шанувальників королівської родини. У відео донька Кетрін і Вільяма Уельських проводить час із домашніми улюбленцями — ніжно гладить їх і грається.

Кадри передають атмосферу безтурботного дитинства, принцеса постає у невимушеному повсякденному образі, а також з’являється на борту яхти, де тримає собаку на руках. У відео також показані моменти її відпочинку, від гри до символічного напису з мушель із зізнанням у любові.

У підписі до відео представники палацу подякували всім за теплі привітання: «Дякуємо за чудові вітання для принцеси Шарлотти, якій сьогодні виповнилося 11 років».

Публікація швидко зібрала тисячі коментарів. Користувачі відзначали щирість і відкритість принцеси, та бажають їй щасливого дитинства та радості.

Нагадаємо, що принцеса Шарлотта народилася 2 травня 2015 року. Вона є другою дитиною та єдиною донькою принца Вільяма і принцеси Кейт, онукою короля Чарльза III та принцеси Даіни.

