ТСН у соціальних мережах

Суспільство
101
1 хв

Принцесі Шарлотті — 11 років: Кенсінгтонський палац опублікував зворушливе відео

На сторінці Уельських зʼявилося відеопривітання принцеси Шарлотти на честь її 11-річчя та подяка читачам за теплі слова й поздоровлення.

Станіслава Бондаренко
принцеса Шарлотта instagram.comprinceandprincessofwales_2

принцеса Шарлотта instagram.comprinceandprincessofwales_2 / © Instagram

Святковий ролик з’явився на офіційній сторінці Instagram та одразу викликав хвилю емоцій у шанувальників королівської родини. У відео донька Кетрін і Вільяма Уельських проводить час із домашніми улюбленцями — ніжно гладить їх і грається.

принцеса Шарлотта instagram.comprinceandprincessofwales_2 / © Instagram

принцеса Шарлотта instagram.comprinceandprincessofwales_2 / © Instagram

Кадри передають атмосферу безтурботного дитинства, принцеса постає у невимушеному повсякденному образі, а також з’являється на борту яхти, де тримає собаку на руках. У відео також показані моменти її відпочинку, від гри до символічного напису з мушель із зізнанням у любові.

У підписі до відео представники палацу подякували всім за теплі привітання: «Дякуємо за чудові вітання для принцеси Шарлотти, якій сьогодні виповнилося 11 років».

Публікація швидко зібрала тисячі коментарів. Користувачі відзначали щирість і відкритість принцеси, та бажають їй щасливого дитинства та радості.

Нагадаємо, що принцеса Шарлотта народилася 2 травня 2015 року. Вона є другою дитиною та єдиною донькою принца Вільяма і принцеси Кейт, онукою короля Чарльза III та принцеси Даіни.

