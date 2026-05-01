Поповнення в сім'ї Уельських: Кейт та Вільям офіційно зробили заяву

Принц та принцеса Уельські поділилися фотографією свого нового члена сім'ї.

Принц і принцеса Уельські

Принц і принцеси Уельські / © Associated Press

Принц та принцеса Уельські опублікували фотографію свого цуценя Отто, якому сьогодні виповнюється рік. Отто — син Орли, із посліду, який вона народила минулого року, і якого Уельські залишили собі.

У підписі під фотографією Кетрін та Вільям написали:

«Ласкаво просимо до родини, Отто! Сьогодні йому виповнилося 1 рік».

Собака Уельських Отто / © Instagram принца і принцеси Уельских

Минулого року, як повідомляється, англійська кокер-спаніель народила чотирьох цуценят, принісши багато радості сім'ї Уельських після кількох важких місяців, пов'язаних із діагнозом раку у принцеси Кетрін та її лікуванням.

Кажуть, що троє дітей принца і принцеси, принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї, закохалися в нових цуценят, які наповнили їхній тодішній будинок, котедж Аделаїда, радісним тупотом крихітних лапок.

Минулого року з нагоди 43-річчя принца Вільяма було опубліковано фотографію, де він зображений в оточенні трьох новонароджених цуценят та своєї собаки Орли. Фотографію, зроблену принцесою Уельською, було опубліковано в соціальних мережах з підписом: «З днем ​​народження! З любов'ю, Кетрін, Джордж, Шарлотта, Луї, Орла та цуценята!».

Нагадаємо, цього тижня королівське подружжя відсвяткувало 15-ту річницю свого весілля і теж поділилося на честь цього сімейним фото.

Принц і принцеса Уельські з дітьми / © Instagram принца і принцеси Уельских

