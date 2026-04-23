Кейт і Вільям Уельські опублікували миле відео з іменинником дня — принцом Луї
Кенсінгтонський палац поділився чарівним відео, на якому принц Луї та його родина граються на пляжі. Ролик представлений на честь 8-го дня народження принца, який він святкує сьогодні.
Сім’я Уельських і палац опублікували цей ролик, щоб подякувати всім за привітання з днем народження принца Луї під попереднім дописом з його новою фотографієюї.
У чарівному ролику, знятому Меттом Портеусом, юний принц насолоджується відпочинком на пляжі.
У ролику Луї копає пісок червоною пластиковою лопаткою, стрибає в море в гідрокостюмі, грає в крикет і бігає золотистим піском. Упродовж 10-секундного ролика звучить музика:
«Дякуємо за всі привітання з днем народження принцові Луї. 8 років — це чудово!».
Нагадаємо, сьогодні вранці було опубліковано знімок того самого фотографа на честь дня народження Луї. Фотографію було зроблено під час сімейного відпочинку в Корнуоллі на великодніх канікулах. На ній восьмирічний хлопчик усміхається, стоячи на човні.