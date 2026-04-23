У Слов’янську 100-річна бабуся оформила закордонний паспорт: куди поїде

У 100 років мешканка Слов’янська Олександра Іванівна оформила закордонний паспорт, щоб вирушити в Європу до онуки.

100-річна Олександра Іванівна зі Слов’янська готується до подорожі за кордон

У Слов’янську Донецькій області 100-річна бабуся отримала закордонний паспорт, щоб відвідати онуку за кордоном.

Про це повідомила Державна міграційна служба України.

«До Слов’янського відділу ГУДМС у Донецькій області звернулася громадянка 1925 року народження для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон», — йдеться у повідомленні міграційної служби.

Зазначається, що Олександра Іванівна спланувала подорож до Європи для відпочинку та відвідування онуки. Цими днями їй пообіцяли швидко зробити закордонний паспорт.

Раніше ми писали, що на Рівненщині 80-річна Валентина Свирид уперше отримала закордонний паспорт, щоб відвідати онуків за кордоном.

Також на Рівненщині ще одна бабуся 96 років вперше отримала закордонний паспорт, щоб відвідати внучку в Амстердамі.

