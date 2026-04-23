У Слов’янську 100-річна бабуся оформила закордонний паспорт: куди поїде

100-річна Олександра Іванівна зі Слов’янська готується до подорожі за кордон

У Слов’янську Донецькій області 100-річна бабуся отримала закордонний паспорт, щоб відвідати онуку за кордоном.

Про це повідомила Державна міграційна служба України.

«До Слов’янського відділу ГУДМС у Донецькій області звернулася громадянка 1925 року народження для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон», — йдеться у повідомленні міграційної служби.

Зазначається, що Олександра Іванівна спланувала подорож до Європи для відпочинку та відвідування онуки. Цими днями їй пообіцяли швидко зробити закордонний паспорт.

