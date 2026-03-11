ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
159
2 хв

Бабуся з Рівненщини у 80 років вперше отримала закордонний паспорт: куди вона поїде

З Рівненщини — до США та Польщі: зворушлива історія 80-річної Валентини, яка збирається у першу закордонну подорож.

Дмитро Гулійчук
Бабуся з Рівненщини вперше отримала закордонний паспорт, щоб побачити онуків в Америці

Бабуся з Рівненщини вперше отримала закордонний паспорт, щоб побачити онуків в Америці / © Суспільне

На Рівненщині 80-річна Валентина Свирид уперше отримала закордонний паспорт, щоб відвідати онуків за кордоном.

Її історію розповідає «Суспільне Рівне».

Жінка розповіла, що її онуки проживають у Штатах і Польщі, і запросили стареньку до себе в гості.

«Онучка тут недалеко живе, а я ж туди можу — в Польщу, можу — в Америку. Хто його знає, хто мене запросить. В Америці у мене є внучка, в Польщі в мене є внуки. Багато в Польщі в мене внуків є. Бо ж то п’ятеро дітей було, то в них понароджувались — і зараз в Польщі вони на роботу їздять і все», — розповідає пані Валентина.

Бабуся розповідає, що наразі проживає сама. І хоча її двоє синів живуть в Україні, переїздити до них не поспішає, попри те що вони постійно її запрошують.

«До себе хочуть забрати, а я кажу: я не піду нікуди, поки ще ніжками ходжу. Ще, слава Богу, ходжу на збори, в молитовний будинок, ще ж ходжу своїми ногами, то я кажу, що я нікуди не піду. Раніше ще корову тримала, бички і телята — все тримала раніше, а зараз нічого, навіть курей не тримаю. Ось — котик і собачка», — показує старенька господиня своїх чотирилапих друзів.

Бабуся зізнається: сама б не наважилася на таку довгу дорогу, але онуки пообіцяли, що приїдуть за нею і будуть супроводжувати. 5 квітня вона відзначатиме 81-річчя. Саме тоді приїдуть родичі, із якими разом планує поїхати за кордон:

«Сама боюсь їхати. З внуком будем їхати. Він вже приїде на це свято, на день народження моє і може поїдемо».

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині 96-річна жінка вперше отримала закордонний паспорт, щоб відвідати внучку в Амстердамі.

