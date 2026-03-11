- Дата публікації
Секрет досвідчених городників: оброблення картоплі цим розчином — бульби ростуть гігантськими
Перед початком сезону городники радять приділити увагу не лише підготовці ґрунту, а й посадковому матеріалу. Від того, як оброблені бульби і наскільки вони якісні, багато в чому залежить майбутній урожай картоплі.
Досвідчені садівники помічають, що правильно підготовлені бульби швидше проростають, дають міцні паростки, формують потужні кущі і в результаті забезпечують більшу кількість великих картоплин.
Навіщо обробляти бульби перед висаджуванням
Оброблення перед висаджуванням виконує кілька важливих завдань одночасно. Воно дезінфікує поверхню картоплі, знижує ризик грибкових захворювань, стимулює проростання та підвищує стійкість рослин до перепадів температури і шкідників.
Фактично, це свого роду стартовий «імунітет» для картоплі: бульби швидше укорінюються, активніше ростуть і формують здорові кущі.
Простий і ефективний засіб — деревна зола
Одним із найпопулярніших і доступних засобів є розчин деревної золи. Щоб його приготувати, достатньо розчинити склянку просіяної золи у відрі теплої води.
Бульби можна або замочити в розчині на 30 хвилин, або просто обприскати ним перед висаджуванням.
Деревна зола багата калієм, фосфором і кальцієм — елементами, що стимулюють ріст рослин, зміцнюють кореневу систему та знижують ризик гнилі і грибкових захворювань.
Як правильно підготувати картоплю до висаджування
Перед обробленням бульби потрібно ретельно переглянути. Для висаджування підходять тільки здорові картоплини без темних плям, гнилі та механічних пошкоджень. Найкраще обирати середні бульби з міцними паростками.
Після оброблення картоплю слід трохи підсушити в тіні, а потім висаджувати у підготовлений ґрунт.
За словами досвідчених городників, така підготовка допомагає рослинам швидше укорінюватися, формувати потужні кущі і забезпечує високий, якісний урожай картоплі.