Неприємний запах у холодильнику: ось простий кухонний засіб, який позбавить від нього назавжди

Як прибрати запах у холодильнику / © pexels.com

Однак, є один простий продукт з кухні, який працює значно краще за дорогі магазинні сорбенти. Мова йде про звичайну харчову соду.

За словами хіміків, сода здатна руйнувати як лужні, так і кислотні сполуки — а саме вони найчастіше є джерелом неприємного запаху в холодильнику. Просто поставте всередині на поличці відкриту ємність з невеликою кількістю соди і вона почне миттєво вбирати леткі речовини. Неприємний запах зникне буквально за одну добу.

При цьому, харчова сода не маскує запахи. Вона повністю їх нейтралізує, а тому цей продукт є набагато ефективнішим за звичайні магазинні ароматичні поглиначі. Як підкреслюють експерти: сода безпечна для нашого організму, не виділяє жодних шкідливих речовин, але чудово працює як губка для запахів.

Фахівці рекомендують оновлювати ємність з содою раз на місяць для кращого ефекту.

Сода чудово справляється навіть з дуже сильними запахами, такими як запах часнику або риби. А вони вважаються одними з найстійкіших. Продукт вступає в реакцію з сірковмісними сполуками, які й дають різкий запах.

Якщо в холодильнику дуже сильний аромат, краще поставити одразу дві ємності: на верхню і на нижню полички. Соду також можна використовувати для очищення холодильника: вона м’яко видаляє навіть стійкі забруднення, не пошкоджуючи поверхню.

Не забувайте регулярно перевіряти продукти в холодильнику і прибирати зіпсовану їжу. Навіть найкращий сорбент не врятує, якщо така стоїть всередині надто довго.