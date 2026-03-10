ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
5
Час на прочитання
2 хв

Неприємний запах у холодильнику: ось простий кухонний засіб, який позбавить від нього назавжди

Напевно, кожен з нас хоча б раз, відкриваючи дверцята холодильника, відчував неприємний запах, який там з’явитися зовсім не мав би. Інколи, причиною є продукти, але часто — сама атмосфера всередині.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як прибрати запах у холодильнику

Як прибрати запах у холодильнику / © pexels.com

Однак, є один простий продукт з кухні, який працює значно краще за дорогі магазинні сорбенти. Мова йде про звичайну харчову соду.

За словами хіміків, сода здатна руйнувати як лужні, так і кислотні сполуки — а саме вони найчастіше є джерелом неприємного запаху в холодильнику. Просто поставте всередині на поличці відкриту ємність з невеликою кількістю соди і вона почне миттєво вбирати леткі речовини. Неприємний запах зникне буквально за одну добу.

При цьому, харчова сода не маскує запахи. Вона повністю їх нейтралізує, а тому цей продукт є набагато ефективнішим за звичайні магазинні ароматичні поглиначі. Як підкреслюють експерти: сода безпечна для нашого організму, не виділяє жодних шкідливих речовин, але чудово працює як губка для запахів.

Фахівці рекомендують оновлювати ємність з содою раз на місяць для кращого ефекту.

Сода чудово справляється навіть з дуже сильними запахами, такими як запах часнику або риби. А вони вважаються одними з найстійкіших. Продукт вступає в реакцію з сірковмісними сполуками, які й дають різкий запах.

Якщо в холодильнику дуже сильний аромат, краще поставити одразу дві ємності: на верхню і на нижню полички. Соду також можна використовувати для очищення холодильника: вона м’яко видаляє навіть стійкі забруднення, не пошкоджуючи поверхню.

Не забувайте регулярно перевіряти продукти в холодильнику і прибирати зіпсовану їжу. Навіть найкращий сорбент не врятує, якщо така стоїть всередині надто довго.

Дата публікації
Кількість переглядів
5
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie