Камілла в леопардовій сукні, а Чарльз у смугастому костюмі: монарша пара відвідала прийом у палаці

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Спочатку король Чарльз і королева Камілла відвідали святкову службу у Вестмінстерському абатстві в Лондоні разом з іншими членами своєї родини, а після прибули на прийом до Сент-Джеймського палацу.

Королева Камілла одягла з цієї нагоди леопардову сукню, уклала волосся у свою фірмову зачіску і зробила макіяж. На фото видно, як колишній гравець у крикет із Антигуа Вів Річардс дарує крикетну биту королю та королеві під час прийому у палаці.

Король Чарльз з’явився на заході у синьому костюмі в тонку смужку, підібравши до нього білу сорочку та світло-синю краватку в принт.

Раніше ми детально розповідали про улюблені краватки монарха, король обожнює цей аксесуар і віддає перевагу різноманітним принтам.