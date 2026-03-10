- Дата публікації
Камілла в леопардовій сукні, а Чарльз у смугастому костюмі: монарша пара відвідала прийом у палаці
9 березня король та королева Великої Британії організували прийом на честь Дня Співдружності.
Спочатку король Чарльз і королева Камілла відвідали святкову службу у Вестмінстерському абатстві в Лондоні разом з іншими членами своєї родини, а після прибули на прийом до Сент-Джеймського палацу.
Королева Камілла одягла з цієї нагоди леопардову сукню, уклала волосся у свою фірмову зачіску і зробила макіяж. На фото видно, як колишній гравець у крикет із Антигуа Вів Річардс дарує крикетну биту королю та королеві під час прийому у палаці.
Король Чарльз з’явився на заході у синьому костюмі в тонку смужку, підібравши до нього білу сорочку та світло-синю краватку в принт.
Раніше ми детально розповідали про улюблені краватки монарха, король обожнює цей аксесуар і віддає перевагу різноманітним принтам.