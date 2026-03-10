- Дата публікації
Принцові Едварду виповнилося 62 роки: король Чарльз привітав молодшого брата з днем народження
Молодший брат короля Чарльза, принц Едвард, сьогодні святкує своє 62-річчя.
На честь свята король Чарльз опублікував в Instagram кілька фотографій принца Едварда та написав:
«З днем народження герцога Единбурзького!».
Принц Едвард народився 10 березня 1964 року і став третім сином королеви Єлизавети II та принца Філіпа, герцога Единбурзького. У лінії наслідування британського трону він 15-й після своїх старших братів та їхніх нащадків.
Едвард одружений з герцогинею Единбурзькою Софі, у пари двоє дорослих дітей.
Нагадаємо, раніше ми зібрали для вас милі дитячі фото принца Едварда на честь його дня народження.