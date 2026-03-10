ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
109
Час на прочитання
1 хв

Принцові Едварду виповнилося 62 роки: король Чарльз привітав молодшого брата з днем народження

Молодший брат короля Чарльза, принц Едвард, сьогодні святкує своє 62-річчя.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Едвард

Принц Едвард / © Associated Press

На честь свята король Чарльз опублікував в Instagram кілька фотографій принца Едварда та написав:

«З днем народження герцога Единбурзького!».

Принц Едвард / © instagram.com/theroyalfamily

Принц Едвард / © instagram.com/theroyalfamily

Принц Едвард народився 10 березня 1964 року і став третім сином королеви Єлизавети II та принца Філіпа, герцога Единбурзького. У лінії наслідування британського трону він 15-й після своїх старших братів та їхніх нащадків.

Принц Чарльз і принц Едвард / © instagram.com/theroyalfamily

Принц Чарльз і принц Едвард / © instagram.com/theroyalfamily

Едвард одружений з герцогинею Единбурзькою Софі, у пари двоє дорослих дітей.

Принц Едвард і його дружина герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Принц Едвард і його дружина герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми зібрали для вас милі дитячі фото принца Едварда на честь його дня народження.

Дата публікації
Кількість переглядів
109
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie