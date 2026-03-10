Принцові Едварду виповнилося 62 роки: король Чарльз привітав молодшого брата з днем народження

Принц Едвард / © Associated Press

На честь свята король Чарльз опублікував в Instagram кілька фотографій принца Едварда та написав:

«З днем народження герцога Единбурзького!».

Принц Едвард / © instagram.com/theroyalfamily

Принц Едвард народився 10 березня 1964 року і став третім сином королеви Єлизавети II та принца Філіпа, герцога Единбурзького. У лінії наслідування британського трону він 15-й після своїх старших братів та їхніх нащадків.

Принц Чарльз і принц Едвард / © instagram.com/theroyalfamily

Едвард одружений з герцогинею Единбурзькою Софі, у пари двоє дорослих дітей.

Принц Едвард і його дружина герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

