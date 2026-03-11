Качана Диканська каша tiktok.com_@asmrcookingua

Каша — це не просто страва з дитинства. Вона може стати вишуканим, ароматним і корисним обідом, який поєднує традиції та сучасні кулінарні тренди. Один із найяскравіших прикладів — качана Диканська каша. Ця страва бере своє коріння з української сільської кухні, у якій кожен інгредієнт готувався з любов’ю та увагою. На сторінці ЇDAKИ ASMR COOKING розповіли, як приготувати її так, щоб страва стала окрасою вашого столу.

Інгредієнти

Для бульйону та каші

курка 1 шт. (або 1,2–1,5 кг курячого мʼяса)

морква 2–3 шт.

цибуля 1–2 шт.

корінь селери чи петрушки 1 шт.

сіль

перець

качана крупа 300–400 г

Для лисичок

лисички 200 г

часник 2–3 зубчики

сметана 2–3 ст. л

олія чи вершкове масло

сіль

перець

Для подавання

свіжа зелень (кріп, петрушка)

Приготування

Бульйон

Для качаної Диканської каші використовуйте курку та свіжі овочі, наприклад, моркву, цибулю та корінь селери. Варіть на повільному вогні приблизно 1,5 години, щоб м’ясо стало ніжним, а бульйон насиченим ароматом. Пам’ятайте, що чим довше кипить бульйон, тим глибший смак.

Диканська каша

Після того як бульйон готовий, дістаньте курку та овочі. Далі у киплячий бульйон додаємо кашу, вона відома своєю щільною текстурою та насиченим смаком. Варіть кашу 1–1,5 години, періодично помішуйте, щоб вона не підгоріла та не втратила вологу. Під час варіння стежте, щоб бульйон не википів, саме він надає каші характерного смаку та ніжності.

Лисички з часником і сметаною

Щоб додати страві сучасного шарму, приготуйте окремо лисички. Обсмажте їх із часником і додайте сметану, це робить смак вершковим, трохи пікантним і він ідеально підкреслить ніжність каші.

Подавання

Подавайте кашу гарячою, з куркою та овочами, а зверху викладіть лисички. Додайте свіжу зелень для контрасту та легкого аромату.

Качана Диканська каша — це не просто обід, це маленький кулінарний ритуал. Вона поєднує у собі історію української кухні, натуральні інгредієнти та сучасні техніки приготування.