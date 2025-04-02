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Горохова каша: рецепт корисного гарніру
Горохова каша надовго надасть почуття ситості та відновить сили.
Це смачний і ніжний гарнір, який можна подати до м’яса, риби чи грибів. Горох є одним із найдоступніших і недорогих продуктів.
Інгредієнти
- горох жовтий колотий
- 1 скл.
- вода
- 2 скл.
- сіль
- 1,5 ч. л.
- масло вершкове
- 3 ст. л.
Горох промийте та замочіть у холодній воді на шість годин.
Потім злийте воду, відкиньте на сито і промийте кілька разів холодною водою.
Перекладіть у каструлю, залийте холодною водою, поставте на плиту і доведіть до кипіння, зніміть пінку.
Варіть на повільному вогні 40 хвилин, потім перемішайте, посоліть, додайте вершкове масло і пробийте блендером до однорідного стану.
Укутайте теплим рушником і дайте настоятися 20-30 хвилин.
Поради:
Сіль додавайте до смаку.
Горох бажано замочити на ніч.
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