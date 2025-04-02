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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
236
Час на прочитання
1 хв

Горохова каша: рецепт корисного гарніру

Горохова каша надовго надасть почуття ситості та відновить сили.

Автор публікації
Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
2 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
94 ккал
Горохова каша

Горохова каша / © Credits

Це смачний і ніжний гарнір, який можна подати до м’яса, риби чи грибів. Горох є одним із найдоступніших і недорогих продуктів.

Інгредієнти

горох жовтий колотий
1 скл.
вода
2 скл.
сіль
1,5 ч. л.
масло вершкове
3 ст. л.

  1. Горох промийте та замочіть у холодній воді на шість годин.

  2. Потім злийте воду, відкиньте на сито і промийте кілька разів холодною водою.

  3. Перекладіть у каструлю, залийте холодною водою, поставте на плиту і доведіть до кипіння, зніміть пінку.

  4. Варіть на повільному вогні 40 хвилин, потім перемішайте, посоліть, додайте вершкове масло і пробийте блендером до однорідного стану.

  5. Укутайте теплим рушником і дайте настоятися 20-30 хвилин.

Поради:

Сіль додавайте до смаку.

Горох бажано замочити на ніч.

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Дата публікації
Кількість переглядів
236
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