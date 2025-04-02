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Гороховая каша: рецепт полезного гарнира
Гороховая каша надолго придаст чувство сытости и восстановит силы.
Это вкусный и нежный гарнир, который можно подать к мясу, рыбе или грибам. Он является одним из самых доступных и недорогих продуктов.
Ингредиенты
- горох желтый колотый
- 1 cт.
- вода
- 2 ст.
- соль
- 1,5 ч. л.
- масло сливочное
- 3 ст. л.
Горох промойте и замочите в холодной воде на шесть часов.
Затем воду слейте, откиньте на сито и промойте несколько раз холодной водой.
Переложите в кастрюлю, залейте холодной водой, поставьте на плиту и доведите до кипения, снимите пенку.
Варите на медленном огне 40 минут, затем перемешайте, посолите, добавьте сливочное масло и пробейте блендером до однородного состояния.
Укутайте теплым полотенцем и дайте настояться 20-30 минут.
Советы:
Соль добавляйте по вкусу.
Горох желательно замочить на ночь.
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