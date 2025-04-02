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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
221
Время на прочтение
1 мин

Гороховая каша: рецепт полезного гарнира

Гороховая каша надолго придаст чувство сытости и восстановит силы.

Автор публикации
Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
2 час. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
94 ккал
Гороховая каша

Гороховая каша / © Credits

Это вкусный и нежный гарнир, который можно подать к мясу, рыбе или грибам. Он является одним из самых доступных и недорогих продуктов.

Ингредиенты

горох желтый колотый
1 cт.
вода
2 ст.
соль
1,5 ч. л.
масло сливочное
3 ст. л.

  1. Горох промойте и замочите в холодной воде на шесть часов.

  2. Затем воду слейте, откиньте на сито и промойте несколько раз холодной водой.

  3. Переложите в кастрюлю, залейте холодной водой, поставьте на плиту и доведите до кипения, снимите пенку.

  4. Варите на медленном огне 40 минут, затем перемешайте, посолите, добавьте сливочное масло и пробейте блендером до однородного состояния.

  5. Укутайте теплым полотенцем и дайте настояться 20-30 минут.

Советы:

Соль добавляйте по вкусу.

Горох желательно замочить на ночь.

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