РФ готовит большое наступление у важного города, где имеет 10-кратное преимущество: подробности ISW

Армия РФ. / © Associated Press

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Армия Российской Федерации имеет десятикратное преимущество в живой силе вблизи города Лиман в Донецкой области. оккупанты готовятся к дальнейшему масштабному наступлению в этом районе.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Российские войска расширяют свой плацдарм к северо-востоку от Лимана в рамках взаимоусилительных усилий по созданию условий для захвата Боровой и Лимана в ближайшие месяцы", - отмечают аналитики.

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В ISW напомнили, что в начале января армия РФ продвинулась через реку Жеребец на западный (правый) берег и за последние три месяца медленно расширяла свой плацдарм на правом берегу.

По мнению аналитиков, оккупанты могут использовать свой плацдарм северо-восточнее Лимана, чтобы захватить один процент Луганской области, который до сих пор под контролем Украины. Это нужно России, чтобы усилить позицию за столом переговоров.

Геокадры за 28 марта указывают на то, что захватчики недавно продвинулись северо-западнее Новолюбовки и, вероятно, захватили эту деревню. Россияне недавно реализовали подтвержденное продвижение к юго-востоку от Нового. Эти населенные пункты расположены вблизи Лимана. Кроме того, на днях украинский военный аналитик Константин Машовец заявил, что войска РФ продвинулись в южную окраину Екатериновки.

По данным ISW, на отдельных участках соотношение сил достигает 10:1 в пользу России. Основную ударную силу составляют 144-я и 3-я мотострелковые дивизии. Что важно – оккупанты активно восполняют потери, не выводя подразделения на отдых.

Отмечается, что военное командование России тактикой "человеческих волн" пытается вытеснить ВСУ с левых берегов реки Жеребец. В то же время отсутствие механизированных атак свидетельствует о проблемах окупантов с техникой.

Как сообщалось, Россия укрепляет плацдарм в Харьковской области. Ситуация на этом участке фронта уже требует опрокидывания значительных резервов, считает эксперт Роман Свитан.

Дата публикации 08:10, 02.04.25 Количество просмотров 72 Ситуация на фронте за минувшие сутки: утренний отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 2 апреля