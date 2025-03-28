Длинные юбки: как носить макси длину в этом сезоне

Длинные юбки / © Getty Images

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Независимо от сезона или случая, длинные юбки всегда остаются актуальными. Это элемент гардероба, который придает образу женственность и универсальность. Правильное сочетание максиюбки с другими вещами позволяет создавать самые разные аутфиты – от повседневных до вечерних. А как создать гармоничный и стильный образ, рассказало издание Woman&Home .

Они появились в стиле "хиппи" 1970-х, длинные и волнистые максиюбки быстро стали любимыми среди модниц. Впоследствии они были возрождены дизайнером и модельером Ричардом Тайлером в качестве тренда 90-х. В современной моде длинные юбки не теряют популярности: они регулярно появляются в коллекциях таких брендов, как Miu Miu , Chanel и Victoria Beckham .

Длинные юбки максимально универсальны, они легко комбинируются с другими вещами гардероба. Однако, чтобы выглядеть гармонично, важно соблюдать правильные пропорции.

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Если вы выбираете юбку с пышным силуэтом, лучше совмещать ее с приталенным верхом. А если это юбка-карандаш, то структурированный пиджак или рубашка помогут создать элегантный образ.

Длинная юбка и свитер

В прохладный период юбки-макси отлично смешиваются со свитерами. Вы можете выбрать кашемировый свитер или грубую вязку – главное, чтобы он гармонировал со стилем юбки. Для создания спортивного образа следует дополнить комплект свитшотом и кроссовками.

Совет: французская заправка свитера (когда передняя часть заправлена, а задняя остается выпущенной) поможет подчеркнуть талию и визуально удлинить ноги.

Длинная юбка и футболка

Белая футболка и максиюбка – это классика. Но если вы хотите выглядеть ярко, выбирайте футболку с принтом или графическим рисунком. В холодную погоду образ можно дополнить джинсовой курткой или рубашкой.

Совет: если вы не любите заправлять футболку, выбирайте юбки-карандаши или модели с высокой талией, чтобы сохранить баланс силуэта.

Длинная юбка и блейзер

Блейзер – это хороший выбор для работы и официальных мероприятий. Сочетайте его с атласной или шелковой максиюбкой для создания элегантного образа.

Совет: соблюдайте правила 1/3 – блейзер должен заканчиваться на бедрах во избежание диспропорции.

Длинная юбка и блуза

Сочетание блузы и максиюбки создает романтический стиль. В холодную погоду выбирайте блузы с большим воротником, дополняйте образ кардиганом или пальто.

Совет: миниатюрным девушкам лучше заправлять блузу в юбку, чтобы зрительно удлинить ноги.

Длинная юбка и сапоги

Длинные юбки хорошо сочетаются с высокими сапогами. Особенно актуальны в этом сезоне ковбойские сапоги и классические ботфорты.

Совет: выбирайте модели юбок с разрезами, чтобы сапоги были более заметны в образе.

Длинная юбка и кроссовки

Максиюбки легко сочетать с кроссовками, создавайте комфортный и стильный образ. Это идеальное решение для повседневного стиля.

Совет: оптимальная длина юбки для такого комплекта – до лодыжки.

Длинная юбка как пляжный образ

Легкие юбки из шифона или льна станут отличным вариантом для пляжа. Их можно комбинировать с купальником, топами или кроп-топами.

Совет: выбирайте модели с эластичной талией – это обеспечит комфорт в путешествии.

Как выбрать длинную юбку по типу фигуры

Песочные часы – подойдут модели, подчеркивающие талию, например, юбки с завышенной талией.

Прямоугольник – следует выбирать модели с драпировкой или оборками, которые придают объем.

Груша – лучше носить клеш-юбки, уравновешивающие силуэт.

Яблоко – юбки А-силуэта помогут создать гармоничный образ.

Максиюбка – это универсальная вещь, которая может стать основой для создания стильных образов в любое время года. Она легко адаптируется под разные стили: от романтического до классического или кэжуала.

Правильный выбор ткани, фасона и цвета позволит длинной юбке оставаться актуальной в любом сезоне, добавлять женственность и элегантность вашему образу.