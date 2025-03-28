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Длинные юбки: как носить макси длину в этом сезоне
Если вы не уверены, подойдет ли вам длинная юбка или решаете, с чем комбинировать ту, что есть, попробуем вам помочь выбрать лучшие варианты, которые подчеркнут ваш стиль и красоту.
Независимо от сезона или случая, длинные юбки всегда остаются актуальными. Это элемент гардероба, который придает образу женственность и универсальность. Правильное сочетание максиюбки с другими вещами позволяет создавать самые разные аутфиты – от повседневных до вечерних. А как создать гармоничный и стильный образ, рассказало издание Woman&Home .
Они появились в стиле "хиппи" 1970-х, длинные и волнистые максиюбки быстро стали любимыми среди модниц. Впоследствии они были возрождены дизайнером и модельером Ричардом Тайлером в качестве тренда 90-х. В современной моде длинные юбки не теряют популярности: они регулярно появляются в коллекциях таких брендов, как Miu Miu , Chanel и Victoria Beckham .
Длинные юбки максимально универсальны, они легко комбинируются с другими вещами гардероба. Однако, чтобы выглядеть гармонично, важно соблюдать правильные пропорции.
Если вы выбираете юбку с пышным силуэтом, лучше совмещать ее с приталенным верхом. А если это юбка-карандаш, то структурированный пиджак или рубашка помогут создать элегантный образ.
Длинная юбка и свитер
В прохладный период юбки-макси отлично смешиваются со свитерами. Вы можете выбрать кашемировый свитер или грубую вязку – главное, чтобы он гармонировал со стилем юбки. Для создания спортивного образа следует дополнить комплект свитшотом и кроссовками.
Совет: французская заправка свитера (когда передняя часть заправлена, а задняя остается выпущенной) поможет подчеркнуть талию и визуально удлинить ноги.
Длинная юбка и футболка
Белая футболка и максиюбка – это классика. Но если вы хотите выглядеть ярко, выбирайте футболку с принтом или графическим рисунком. В холодную погоду образ можно дополнить джинсовой курткой или рубашкой.
Совет: если вы не любите заправлять футболку, выбирайте юбки-карандаши или модели с высокой талией, чтобы сохранить баланс силуэта.
Длинная юбка и блейзер
Блейзер – это хороший выбор для работы и официальных мероприятий. Сочетайте его с атласной или шелковой максиюбкой для создания элегантного образа.
Совет: соблюдайте правила 1/3 – блейзер должен заканчиваться на бедрах во избежание диспропорции.
Длинная юбка и блуза
Сочетание блузы и максиюбки создает романтический стиль. В холодную погоду выбирайте блузы с большим воротником, дополняйте образ кардиганом или пальто.
Совет: миниатюрным девушкам лучше заправлять блузу в юбку, чтобы зрительно удлинить ноги.
Длинная юбка и сапоги
Длинные юбки хорошо сочетаются с высокими сапогами. Особенно актуальны в этом сезоне ковбойские сапоги и классические ботфорты.
Совет: выбирайте модели юбок с разрезами, чтобы сапоги были более заметны в образе.
Длинная юбка и кроссовки
Максиюбки легко сочетать с кроссовками, создавайте комфортный и стильный образ. Это идеальное решение для повседневного стиля.
Совет: оптимальная длина юбки для такого комплекта – до лодыжки.
Длинная юбка как пляжный образ
Легкие юбки из шифона или льна станут отличным вариантом для пляжа. Их можно комбинировать с купальником, топами или кроп-топами.
Совет: выбирайте модели с эластичной талией – это обеспечит комфорт в путешествии.
Как выбрать длинную юбку по типу фигуры
Песочные часы – подойдут модели, подчеркивающие талию, например, юбки с завышенной талией.
Прямоугольник – следует выбирать модели с драпировкой или оборками, которые придают объем.
Груша – лучше носить клеш-юбки, уравновешивающие силуэт.
Яблоко – юбки А-силуэта помогут создать гармоничный образ.
Максиюбка – это универсальная вещь, которая может стать основой для создания стильных образов в любое время года. Она легко адаптируется под разные стили: от романтического до классического или кэжуала.
Правильный выбор ткани, фасона и цвета позволит длинной юбке оставаться актуальной в любом сезоне, добавлять женственность и элегантность вашему образу.