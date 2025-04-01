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Гороскоп на 2 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя совершать спонтанные поступки
День, когда нельзя совершать спонтанные поступки — любые действия должны быть тщательно обдуманы и взвешены.
Зато хорошо подготовившись, не только можно, но и нужно коренным образом менять свою жизнь к лучшему: у сделанных сегодня шагов — даже если они кажутся незначительными — блестящие перспективы, так что не стоит медлить. Также в этот день часто складываются условия для того, чтобы отомстить людям, которые чем-то обидели вас, вот только звезды не советуют этого делать: не стоит умножать зло, лучше дождаться, пока обидчику отплатит сама жизнь.
Овен
Необходимо соблюдать максимальную осторожность, выбирая продукты для пищевого рациона — из-за вероятности пищевого отравления под особым запретом находятся продукты с истекающим сроком годности.
Телец
Необходимо наладить отношения с друзьями или близкими, с которыми вы находитесь в ссоре — если не сделать этого сегодня, конфликт уйдет на повторный круг и разрешить его окажется совсем непросто.
Близнецы
На работе не стоит браться за несколько дел сразу, поскольку в таком случае ни одно из них не удастся довести до логического финала, лучше выбрать одну — приоритетную — задачу и действовать именно в этом направлении.
Рак
Если в предыдущие — эмоционально нестабильные — дни вы умудрились кого-то обидеть, сегодня наилучшее время для того, чтобы признать свою ошибку и извиниться, если же обидели вас, от души простите обидчика.
Лев
Избавиться от грустных, но при этом навязчивых мыслей можно будет. Посетив… парикмахерскую: внешние манипуляции с волосами самым неожиданным способом приведут в порядок внутреннее содержание.
Дева
Не самый с лучший день для творчества: любой креатив сегодня будет хромать на обе ноги, так что не стоит браться на такие занятия, даже если они существуют у вас не на профессиональном, а на любительском уровне.
Весы
Представители вашего знака, которые думают о возможных профессиональных или жизненных переменах, могут получить важную подсказку, которую дадут им звезды — не стоит е игнорировать.
Скорпион
Интриги коллег-недоброжелатели, которые у вас — как и у всех — имеются в наличии, нельзя воспринимать через чур эмоционально, но и игнорировать не следует: на данном этапе нужно все замечать и запоминать.
Стрелец
Как бы вы ни нуждались в дельном совете, не обращаетесь за ним к малознакомому человеку: не будучи посвященным во все нюансы вашей ситуации, он вряд ли сможет помочь вам принять решение.
Козерог
Даже чувствуя некоторую профессиональную усталость, построитесь не расслабляться — именно сегодня важно не останавливаться на полпути, а продолжать работать, иначе важный проект завершить не удастся.
Водолей
Любое недружелюбие с вашей стороны по отношению к другим людям космические энергии тут же перенаправят против вас самих, поэтому десять раз подумайте, стоит вам желать кому-то зла.
Рыбы
Один из лучших дней для романтических свиданий, поскольку они не только пройдут на должном уровне, но и позволят достичь важных целей — например, получить долгожданное предложение руки и сердца.
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