Гороскоп на 2 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя совершать спонтанные поступки

Гороскоп на 2 апреля / © gettyimages.com

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Зато хорошо подготовившись, не только можно, но и нужно коренным образом менять свою жизнь к лучшему: у сделанных сегодня шагов — даже если они кажутся незначительными — блестящие перспективы, так что не стоит медлить. Также в этот день часто складываются условия для того, чтобы отомстить людям, которые чем-то обидели вас, вот только звезды не советуют этого делать: не стоит умножать зло, лучше дождаться, пока обидчику отплатит сама жизнь.

Овен

Необходимо соблюдать максимальную осторожность, выбирая продукты для пищевого рациона — из-за вероятности пищевого отравления под особым запретом находятся продукты с истекающим сроком годности.

Телец

Необходимо наладить отношения с друзьями или близкими, с которыми вы находитесь в ссоре — если не сделать этого сегодня, конфликт уйдет на повторный круг и разрешить его окажется совсем непросто.

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Близнецы

На работе не стоит браться за несколько дел сразу, поскольку в таком случае ни одно из них не удастся довести до логического финала, лучше выбрать одну — приоритетную — задачу и действовать именно в этом направлении.

Рак

Если в предыдущие — эмоционально нестабильные — дни вы умудрились кого-то обидеть, сегодня наилучшее время для того, чтобы признать свою ошибку и извиниться, если же обидели вас, от души простите обидчика.

Лев

Избавиться от грустных, но при этом навязчивых мыслей можно будет. Посетив… парикмахерскую: внешние манипуляции с волосами самым неожиданным способом приведут в порядок внутреннее содержание.

Дева

Не самый с лучший день для творчества: любой креатив сегодня будет хромать на обе ноги, так что не стоит браться на такие занятия, даже если они существуют у вас не на профессиональном, а на любительском уровне.

Весы

Представители вашего знака, которые думают о возможных профессиональных или жизненных переменах, могут получить важную подсказку, которую дадут им звезды — не стоит е игнорировать.

Скорпион

Интриги коллег-недоброжелатели, которые у вас — как и у всех — имеются в наличии, нельзя воспринимать через чур эмоционально, но и игнорировать не следует: на данном этапе нужно все замечать и запоминать.

Стрелец

Как бы вы ни нуждались в дельном совете, не обращаетесь за ним к малознакомому человеку: не будучи посвященным во все нюансы вашей ситуации, он вряд ли сможет помочь вам принять решение.

Козерог

Даже чувствуя некоторую профессиональную усталость, построитесь не расслабляться — именно сегодня важно не останавливаться на полпути, а продолжать работать, иначе важный проект завершить не удастся.

Водолей

Любое недружелюбие с вашей стороны по отношению к другим людям космические энергии тут же перенаправят против вас самих, поэтому десять раз подумайте, стоит вам желать кому-то зла.

Рыбы

Один из лучших дней для романтических свиданий, поскольку они не только пройдут на должном уровне, но и позволят достичь важных целей — например, получить долгожданное предложение руки и сердца.

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