Народные приметы сегодня, 2 апреля: что запрещено и разрешено делать / © unsplash.com

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Последнее название связано с тем, что в этот день чествуют святого Тита Чудотворца, а также потому, что именно в начале апреля обычно начинается активное таяние льда на реках и озерах.

Что нельзя делать 3 апреля

Ходить по льду. Считалось, что лед становится хрупким и опасным, потому можно провалиться.

Заниматься тяжелым физическим трудом. Особенно на земле, потому что она еще не «проснулась» и работа будет тщетной.

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Ругаться и ссориться. Считалось, что любая ссора в этот день может затянуться надолго.

Давать или одалживать деньги. Это могло привести к финансовым трудностям.

Смотреть в расщелины на льду. Существовало поверье, что это может «открыть путь» к неприятностям и неудачам.

Приметы погоды на 3 апреля.

Снег тает быстро — лето будет дождливым и прохладным.

Если день теплый — лето будет жарким.

Если ночь морозно-холодная, весна задержится, а возможны и заморозки в мае.

Дождь в этот день — к хорошему урожаю и теплой весне.

Гром 2 апреля — до теплой весны и жаркого лета.

Если ветер дует с севера, холода еще вернутся.

Если много проталин — весна будет быстрой, а урожай обильным.

Если в этот день еще много снега — весна будет поздней.

Народные традиции 3 апреля

Наблюдение за льдом. Главная традиция этого дня — проверять состояние рек и озер. Считалось, что если лед уже трескается и ломается, значит весна будет теплой и быстрой. Если же водоемы еще покрыты льдом, холода могут задержаться.

Встреча весенней воды. Крестьяне верили, что талые воды несут обновление и энергию весны. Дети и молодежь играли возле ручьев, а хозяева пытались пустить талую воду на поля, чтобы земля быстрее проснулась.

Очистка дома и двора. Люди убирали у дома, выметали остатки зимней грязи, сжигали старый мусор — это символизировало очищение от всего лишнего и подготовку к новому периоду в жизни.

Защита от нечистой силы. В некоторых регионах считалось, что во время таяния льда активизируются духи воды и леса. Чтобы уберечься, хозяйки кропили порог дома святой водой, а мужчины обходили двор с огнем или горящей лучиной.