Как безопасно и быстро убрать разбитое стекло с пола: полезный лайфхак

Как собрать разбитое стекло

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Разбитая чашка, тарелка или стекло от рамки — бытовая неприятность, требующая немедленной уборки. Главная опасность заключается в риске получить глубокие порезы, особенно когда обломки разлетаются по всей комнате и смешиваются с мелкой стеклянной пылью. Попытки убрать стекло голыми руками или обычной мягкой щеткой нередко приводят к травмам или разбрызгиванию мелких частиц еще большей площадью. Простым и безопасным методом уборки без прямого контакта со стеклом поделилась блоггер Ирина Денисенко.

Как безопасно и быстро убрать разбитое стекло с пола: лайфхак с пакетом и картоном

Традиционное использование подметальной щетки при уборке стекла имеет существенный недостаток, острые обломки застревают в ворсинках, а затем могут выпадать и снова разлетаться по полу. Блогер предлагает заменить обычную щетку плотным куском картона, а на совок заранее натянуть обычный полиэтиленовый пакет.

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Процесс уборки происходит в несколько простых шагов. Сначала на обычный совок полностью надевают пакет. После этого с помощью куска картона осторожно и плавно сметают все большие и средние обломки прямо в совок. Картон позволяет контролировать движение стекла, не давая ему отскочить, и при этом полностью исключает контакт пальцев с острыми краями.

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Завершив сбор, пакет с совка осторожно снимают и выворачивают так, чтобы все обломки оказались внутри. Пакет крепко завязывают и отправляют в помойку. Благодаря такому подходу совок остается полностью чистым, а риск порезаться при выбрасывании стекла сводится к нулю.

Вспомогательные способы для удаления мельчайшей стеклянной пыли

После сбора основной массы отломков на полу почти всегда остаются микроскопические частицы стекла, которые трудно заметить невооруженным глазом. Эксперты безопасности и быта рекомендуют применять дополнительные проверенные подходы, чтобы гарантированно очистить поверхность.

Для удаления мельчайших опилок хорошо подходит широкий скотч или липкая малярная лента. Ее прижимают к полу клейкой стороной и осторожно снимают вместе с микрочастицами. Также эффективным считается использование влажного бумажного полотенца, сложенного в 3-4 слоя: оно легко собирает стеклянную пыль, после чего ее сразу выбрасывают. Другой народный способ — прижимание кусочка мякиша свежего хлеба или разрезанного сырого картофельного плода к месту разбиения, к которому легко прилипают мельчайшие острые крошки.

Правила собственной безопасности при уборке

Даже при использовании лайфгаков важно соблюдать базовые меры безопасности. Перед началом уборки необходимо обязательно обуть закрытую обувь с жесткой подошвой, чтобы случайно не наступить на незаметный фрагмент. При наличии следует одеть прочные резиновые или хозяйственные перчатки.

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Место происшествия следует тщательно посветить фонариком под низким углом к полу: блики света сразу разоблачат расположенные на полу мелкие обломки. Если стекло разбилось на ковре, после использования скотча или влажного полотенца поверхность следует дополнительно пропылесосить, используя насадку без гибкого шланга или тщательно промыть саму насадку после завершения процедуры.

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