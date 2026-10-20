Як безпечно та швидко прибрати розбите скло з підлоги: корисний лайфгак

Як зібрати розбите скло

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Розбита чашка, тарілка чи скло від рамки — побутова прикрість, яка потребує негайного прибирання. Головна небезпека полягає у ризику отримати глибокі порізи, особливо коли уламки розлітаються по всій кімнаті та змішуються з дрібним скляним пилом. Спроби прибрати скло голими руками або звичайною м’якою щіткою нерідко призводять до травм чи розбризкування дрібних частинок ще більшою площею. Простим і безпечним методом прибирання без прямого контакту зі склом поділилася блогерка Ірина Денисенко.

Як безпечно та швидко прибрати розбите скло з підлоги: лайфгак із пакетом і картоном

Традиційне використання підмітальної щітки під час прибирання скла має суттєвий недолік, гострі уламки застрягають у ворсинках, а згодом можуть випадати й знову розлітатися по підлозі. Блогерка пропонує замінити звичайну щітку щільним шматком картону, а на совок заздалегідь натягнути звичайний поліетиленовий пакет.

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Процес прибирання відбувається у кілька простих кроків. Спочатку на звичайний совок повністю надягають пакет. Після цього за допомогою шматка картону обережно й плавно змітають усі великі та середні уламки безпосередньо в совок. Картон дозволяє контролювати рух скла, не даючи йому відскочити, і при цьому повністю виключає контакт пальців із гострими краями.

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Завершивши збір, пакет із совка обережно знімають і вивертають таким чином, щоб усі уламки опинилися всередині. Пакет міцно зав’язують і відправляють у смітник. Завдяки такому підходу совок залишається повністю чистим, а ризик порізатися під час викидання скла зводиться до нуля.

Допоміжні способи для видалення найдрібнішого скляного пилу

Після збору основної маси уламків на підлозі майже завжди залишаються мікроскопічні частинки скла, які важко помітити неозброєним оком. Експерти з безпеки та побуту рекомендують застосовувати додаткові перевірені підходи, щоб гарантовано очистити поверхню.

Для видалення найдрібніших ошурок добре підходить широкий скотч або липка малярська стрічка. Її притискають до підлоги клейким боком і обережно знімають разом із мікрочастинками. Також ефективним вважається використання вологого паперового рушника, складеного в 3-4 шари: воно легко збирає скляний пил, після чого його одразу викидають. Інший народний спосіб — притискання шматочка м’якуша свіжого хліба або розрізаного сирого картопляного плоду до місця розбиття, до якого легко прилипають найдрібніші гострі крихти.

Правила власної безпеки під час прибирання

Навіть під час використання лайфгаків важливо дотримуватися базових заходів безпеки. Перед початком прибирання необхідно обов’язково взути закрите взуття з твердою підошвою, щоб випадково не наступити на непомітний фрагмент. За наявності варто одягнути міцні гумові або господарські рукавички.

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Місце пригоди слід ретельно посвітити ліхтариком під низьким кутом до підлоги: відблиски світла одразу викриють розташовані на підлозі дрібні уламки. Якщо скло розбилося на килимі, після використання скотчу чи вологого рушника поверхню варто додатково пропилососити, використовуючи насадку без гнучкого шланга, або ретельно промити саму насадку після завершення процедури.

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