Навіщо збирати пластикові кришки від пляшок: як використати їх удома

Пластикові кришки

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Причому для деяких способів нічого купувати не доведеться, а зробити корисну річ можна буквально за кілька хвилин. Зібрали практичні ідеї, для чого вдома можуть знадобитися звичайні кришки від пластикових пляшок і як правильно їх використати.

Як закрити пакет кришкою від пляшки

Один із найпрактичніших варіантів стане в пригоді на кухні. Відкриті пакети з крупами, цукром, макаронами, горіхами та іншими сухими продуктами часто доводиться закручувати, перев’язувати або закривати спеціальними затискачами. Замість затискача можна використати верхню частину пластикової пляшки.

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Потрібно відрізати горлечко разом із різьбою та залишити кришку. Відкритий край пакета пропускають знизу через горлечко, витягують назовні та розправляють поверх різьби. Після цього зверху закручують кришку. У результаті вона притискає пакет до горлечка і не дає йому самовільно розкритися. Таку саморобну застібку використовують, зокрема, для відкритих пакетів із кавовими зернами та шоколадом.

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Є кілька важливих деталей. Перед використанням пляшку та кришку потрібно вимити й висушити. Після відрізання горлечка також перевірте край, він не повинен бути гострим і пошкоджувати пакет або руки.

Такий затискач зручний для сухих продуктів, але вважати його гарантовано герметичним не варто. Якщо продукт потрібно надійно захистити від вологи та повітря, краще перекласти його в герметичну ємність.

Використання кришок

Як зробити підставку з пластикових кришок

Ще один варіант — не викидати широкі кришки від пластикової тари, а зібрати кілька однакових.

Автор «Точка Зору 360⁰» пропонує розташувати їх щільно одна біля одної та склеїти, щоб отримати невелику підставку. Її можна використовувати під склянки та чашки, щоб на столі не залишалися краплі води або конденсат.

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А ось ставити на саморобну пластикову підставку дуже гарячі каструлі, сковорідки чи форми з духовки не варто. Якщо невідомий тип пластику та допустима для нього температура, така конструкція не може замінити спеціальну термостійку підставку.

Використання кришок

Кришки можуть замінити маленькі ємності для фарби

Широкі кришечки можуть стати в пригоді, якщо вдома малюють діти. Замість того щоб наливати фарбу у велику палітру, невелику кількість кожного кольору можна налити в окрему кришечку. Після малювання їх достатньо вимити та висушити.

Особливо зручно це тоді, коли потрібно лише кілька крапель кожного кольору.

Як перетворити кришки на органайзер

За тим самим принципом кришки можна використовувати для речей, які постійно губляться на столі.

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Кілька широких кришок можна закріпити на твердій основі, щоб отримати окремі невеликі комірки. Такий органайзер можна використовувати для дитячої творчості, але спосіб може бути корисним і дорослим.

У кришки можна розкладати ґудзики, намистини, бісер та інші дрібні матеріали для рукоділля. Ще практичніше застосування — дрібний ремонт. Якщо ви розбираєте якийсь предмет, маленькі гвинти, шайби та інші деталі можна одразу складати в різні кришки. Так вони не розкотяться по столу і їх буде простіше знайти під час складання.

Як використовувати кришки

Які кришки варто збирати

Збирати вдома десятки або сотні кришок без конкретної мети немає потреби. Для побутових потреб достатньо залишити кілька чистих кришок різного діаметра. Великі зручніші як маленькі ємності та комірки для дрібниць.

Окремо можна залишити одну-дві верхні частини пляшок разом із горлечком, різьбою та відповідною кришкою. Саме вони знадобляться для закривання відкритих пакетів.

Усі деталі перед повторним використанням потрібно вимити й добре висушити. А якщо пляшку розрізали, обов’язково перевірте зріз — гострий пластик може порізати руку або прорвати пакет.

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