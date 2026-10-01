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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Потужні вибухи сколихнули хімзавод у Московській області: що відомо (фото, відео)

Вибухи сколихнули хімзавод у Московській області. Над містом здійнявся стовп диму.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Вибухи на хімзаводі в РФ

Вибухи на хімзаводі в РФ / © соцмережі

У Московській області Росії ввечері 1 жовтня пролунало щонайменше три вибухи на Краснозаводському хімічному заводі. Внаслідок цього повністю завалився один із цехів, а за попередніми даними, загинули 7 працівників.

Про це повідомляє Exilenova+, та в інших пабліках у соцмережах.

У РФ пролунала серія вибухів на хімзаводі: що відбувається

За словами очевидців, вибухи були такої сили, що в навколишніх будинках тремтіли стіни, а над містом Краснозаводськ здійнявся масштабний стовп диму.

Як зауважує Exilenova+, Краснозаводський хімічний завод є одним із ключових підприємств оборонно-промислового комплексу РФ. Вже довгий час об’єкт спеціалізується на розробці та виробництві боєприпасів, вибухових речовин і піротехнічних засобів.

Крім того, за наявною інформацією, саме на цьому заводі виготовляють термобаричні бойові частини для ударних безпілотників типу «Shahed» («Герань»).

Поруч із підприємством також розташований Науково-випробувальний центр ракетно-космічної галузі. Наразі на місці руйнувань тривають аварійно-рятувальні роботи.

Вибухи на хімзаводі в РФ — фото, відео

Вибухи на хімзаводі в РФ / © соцмережі

Вибухи на хімзаводі в РФ / © соцмережі

Вибухи на хімзаводі в РФ / © соцмережі

Вибухи на хімзаводі в РФ / © соцмережі

Вибухи на хімзаводі в РФ / © соцмережі

Вибухи на хімзаводі в РФ / © соцмережі

Вибухи на хімзаводі в РФ / © соцмережі

Вибухи на хімзаводі в РФ / © соцмережі

Вибухи на хімзаводі в РФ / © соцмережі

Вибухи на хімзаводі в РФ / © соцмережі

Вибухи на хімзаводі в РФ / © соцмережі

Вибухи на хімзаводі в РФ / © соцмережі

Вибухи на хімзаводі в РФ / © соцмережі

Вибухи на хімзаводі в РФ / © соцмережі

Вибухи на хімзаводі в РФ / © соцмережі

Вибухи на хімзаводі в РФ / © соцмережі

Вибухи на хімзаводі в РФ / © соцмережі

Україна атакує НПЗ Росії — останні новини

Нагадаємо, у день завершення парламентських виборів у РФ Москва та область зазнали масованої атаки дронів. Один із безпілотників улучив у Московський нафтопереробний завод у Капотні, де після цього спалахнула пожежа.

Також повідомлялося, що Ярославський НПЗ у Росії зупинив переробку нафти після атаки дронів. Західні ЗМІ повідомляли, що пошкоджено установку, яка забезпечувала близько 40% потужності підприємства.

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