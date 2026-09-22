Атака на РФ / © Exilenova+

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У Самарській області Росії в ніч проти 22 вересня пролунала серія вибухів на тлі атаки безпілотників.

Про гучні вибухи та роботу протиповітряної оборони повідомляли, зокрема, жителі Тольятті та Самари. Російська влада оголосила в регіоні режим безпілотної небезпеки.

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У Самарській області РФ гриміли вибухи: після атаки повідомляють про пожежу на НПЗ (фото, відео) (13 фото) © Exilenova+ © Exilenova+ © Exilenova+ © Exilenova+ © Exilenova+ © Exilenova+ © Exilenova+ © Exilenova+ © Exilenova+ © Exilenova+ © Exilenova+ © Exilenova+ © Exilenova+

Згодом у Мережі почали з'являтися фото та відео масштабної пожежі. Моніторингові та OSINT-канали стверджують, що атаковано Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарі.

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За попередньою інформацією, на території підприємства могла загорітися установка первинної переробки нафти АВТ-5. На оприлюднених кадрах видно сильне полум'я над промисловою зоною. Офіційного підтвердження характеру пошкоджень наразі немає.

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

Куйбишевський НПЗ належить "Роснефти" та входить до Самарської групи нафтопереробних підприємств. Його проєктна потужність становить близько 6,7 млн тонн нафти на рік.

Цей завод уже зазнавав атак. Після удару безпілотників 10 червня 2026 року підприємство зупиняло переробку нафти через пошкодження та пожежі на двох основних установках первинної переробки. За даними Reuters, 2024 року завод переробив близько 4,7 млн тонн нафти.

Інформація про наслідки нинішньої атаки та можливих постраждалих уточнюється.

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