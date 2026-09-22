Три знаки зодіаку, яким сьогодні обов’язково слід допомагати іншим

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Цей час також сприятливий для добрих справ: якщо поруч немає людей, яким потрібна фінансова, матеріальна чи практична допомога, їм завжди можна подарувати слова підтримки, позитивний настрій або просто усмішку.

Сьогодні, 22 вересня, усім знакам зодіаку можна — і потрібно — допомагати оточенню, але для трьох із них особливо важливо підтримати тих, хто цього потребуватиме.

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Овен

Овни, які є чуйними та співчутливими людьми, від самого ранку налаштуються на благодійність: щось ніби підштовхуватиме їх допомогти тим, хто, як їм здасться, цього потребує. Добро, зроблене сьогодні, дуже скоро повернеться до них сторицею.

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Терези

Терези, які від природи схильні до милосердя, сьогодні перевершать самих себе. До того ж їхня доброта не обмежиться роздаванням милостині: вони зможуть, нарешті, втілити в життя свою мрію — записатися у волонтери та почати полегшувати життя тим, хто опинився у складній життєвій ситуації.

Скорпіон

У глибині душі скорпіони — добрі й чуйні, але часто соромляться демонструвати ці риси свого характеру, оскільки не хочуть здаватися слабкими. Сьогодні їм варто подолати себе й прийти на допомогу тим, хто її відчайдушно потребує.

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