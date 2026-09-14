День ангела 21 вересня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 21 вересня / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 21 вересня

21 вересня 2026 року привітайте з іменинами Андрія, Валентина, Василя, Володимира, Данила, Дмитра, Івана, Йосипа, Костянтина, Олександра, Петра.

Андрій — давньогрецьке походження, означає «мужній». В дитинстві спокійний, великодушний. В дорослому віці стає практичним.

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Валентин — латинське ім’я, перекладається як «здоровий». В дитинстві душевний, товариський. В дорослому віці стає комунікабельним.

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Василь — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «цар». В дитинстві радісний, щасливий. В дорослому віці стає допитливим.

Володимир — старонімецьке походження, означає «володіє світом». В дитинстві має широкий кругозір, активний. В дорослому віці стає харизматичним.

Данило — давньоєврейське ім’я, перекладається як «Бог мій суддя». В дитинстві схильний до самоаналізу, оптимістичний. В дорослому віці стає врівноваженим.

Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «присвячений Деметрі». В дитинстві надійний, спокійний. В дорослому віці стає комунікабельним.

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Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві тихий, доброзичливий. В дорослому віці стає неквапливим.

Йосип — давньоєврейське ім’я, перекладається як «нехай Бог винагородить». В дитинстві має аналітичні здібності, успішний. В дорослому віці стає терплячим.

Костянтин — латинське коріння, тлумачиться як «стійкий». В дитинстві нестриманий, різкий. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

Олександр — давньогрецьке походження, означає «захисник». В дитинстві сміливий, добрий. В дорослому віці стає чесним.

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Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як «скеля». В дитинстві податливий, щирий. В дорослому віці стає рішучим.

День ангела 21 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 21 вересня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від негараздів і веде до щастя.

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З Днем ангела! Бажаю миру в душі, радості в серці, міцного здоров’я та здійснення найзаповітніших мрій.

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Вітаю з іменинами! Нехай ангел-охоронець захищає тебе, дарує надію та допомагає на кожному життєвому кроці.

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Вітаю з Днем ангела! Нехай у житті завжди супроводжують щастя, добро та Божа опіка.

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З Днем ангела! Бажаю світла в душі, тепла в серці, здоров’я, радості та багато щасливих моментів.

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