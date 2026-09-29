День ангела 6 жовтня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 6 жовтня / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 6 жовтня

6 жовтня 2026 року привітайте з іменинами Івана, Макара, Хому.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований, спокійний. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

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Макар — давньогрецьке ім’я, перекладається як «блаженний». В дитинстві ввічливий, щирий, чесний. В дорослому віці стає рішучим, справедливим.

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Хома — давньоарамейське коріння, тлумачиться як «близнюк». В дитинстві мало говорить, допитливий, тактовний. В дорослому віці стає скритним, поважає свободу.

День ангела 6 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 6 жовтня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч, оберігав від негараздів, допомагав у складні моменти та вів дорогою щастя. Нехай у житті буде багато світла, любові, радості та добрих людей.

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай кожен день приносить приємні події, душевний спокій і нові приводи для усмішки. Бажаю міцного здоров’я, здійснення мрій, родинного тепла та Божого благословення.

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З Днем ангела! Бажаю, щоб ангел-охоронець завжди тримав тебе під своїм крилом, захищав від усього недоброго та допомагав знаходити правильний шлях. Нехай серце буде сповнене любов’ю, а життя — щасливими моментами.

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Вітаю з іменинами! Нехай у твоєму житті завжди панують мир, добро та гармонія. Бажаю, щоб поруч були щирі й люблячі люди, усі починання завершувалися успіхом, а найзаповітніші бажання неодмінно здійснювалися.

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Прийми найтепліші вітання з Днем ангела! Бажаю здоров’я, щастя, благополуччя та багато світлих днів. Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе та твоїх рідних, а доля дарує якомога більше радісних зустрічей і приємних подій.

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