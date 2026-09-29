ТЦК відмовив у відстрочці через матір-пенсіонерку: суд скасував рішення / © ТСН.ua

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ТЦК відмовив чоловіку у відстрочці від мобілізації по догляду через те, що його батько, який має інвалідність І групи, перебуває у шлюбі з пенсіонеркою.

Чоловік не погодився і пішов до суду. Чим завершилася справа, розповідає «Судово-юридична газета».

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У виданні зазначають, що військовозобов’язаний ще від 2024 року неодноразово отримував відстрочку за тією самою підставою — догляд за батьком з інвалідністю І групи. Однак у серпні 2025 року у ТЦК неочікувано відмовили йому, пославшись на те, що мати, яка не є військовозобов’язаною та досягла пенсійного віку, може за законом утримувати свого чоловіка.

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Чоловік пояснював, що його батько має інвалідність І групи, а мати — пенсіонерка, тому не може утримувати чоловіка. Однак військкомат відмовив у задоволенні заяви.

Що вирішив суд

Чоловік не погодився з рішенням ТЦК і звернувся до суду, вимагаючи визнати відмову протиправною та скасувати її.

Суд дійшов висновку, що сама наявність у батька дружини пенсійного віку не є достатньою підставою для автоматичної відмови у відстрочці.

У виданні нагадали, що, за законом, непрацездатним вважається, зокрема, той із подружжя, хто досяг пенсійного віку або є особою з інвалідністю. Тому, за результатами оцінки матеріалів справи, суд визнав оскаржуване рішення комісії про відмову у відстрочці протиправним та таким, що підлягає скасуванню.

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Водночас суд не став зобов’язувати ТЦК повторно розглядати саме серпневу заяву, оскільки згодом (у грудні 2025 та лютому 2026 року) комісія ТЦК, на час судового розгляду, вже фактично надала чоловіку наступні відстрочки, тому дія старої заяви вичерпалася.

Нагадаємо, що студента денної форми мобілізували після скасування відстрочки через нібито пропуски занять, але суд визнав дії ТЦК незаконними.

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