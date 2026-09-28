Чи мобілізують українців із подвійним громадянством: у ТЦК відповіли

Мобілізація / © ТСН

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Наявність другого паспорта не звільняє українців від мобілізації. Для людей із двома громадянствами діють такі самі правила та закони, як і для всіх інших військовозобов’язаних.

Про це повідомили в Сумському обласному ТЦК та СП.

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Множинне громадянство та мобілізація: що каже закон про призов із другим паспортом

Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» встановлено обов’язковість проходження військової служби, перебування на військовому обліку та призову під час мобілізації для громадян України.

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Водночас нормами закону про громадянство від 2026 року окремо врегульовано інститут множинного громадянства — ситуацію, коли особа одночасно належить до громадянства двох або більше країн, а також визначено умови визнання такого статусу.

Попри це якщо особа зберігає громадянство України, наявність додаткового іноземного паспорта не створює автоматичного імунітету від залучення до лав Збройних сил України.

Хто підлягає призову: вимоги ТЦК та відмінність від іноземців

Мобілізації підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, якщо вони визнані придатними до служби за станом здоров’я, оновили свої військово-облікові дані, а також не мають законного права на відстрочку чи бронювання.

У комплексному аналізі придатності до мобілізації оцінюються такі чинники:

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наявність українського громадянства;

вік особи;

стан здоров’я за рішенням військово-лікарської комісії;

наявність підстав для відстрочки або бронювання;

актуальність даних у військово-облікових документах.

У ТЦК наголошують на різниці між громадянами України, які мають другий паспорт, та іноземцями або особами без громадянства. Для останніх законодавство передбачає окремий порядок проходження військової служби.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, що згідно з наказом Міноборони №402, військово-лікарські комісії повністю виключають з обліку чоловіків із тяжкими двобічними патологіями зору, сліпотою, високим ступенем короткозорості та іншими вираженими хворобами очей.

Раніше ми писали, кого можуть мобілізувати від 1 жовтня, які дані потрібно оновити протягом семи днів та що відомо про останні зміни у правилах бронювання працівників.

До слова, мобілізація в Україні хасида з подвійним громадянством Йонатана Карлінського отримала продовження. Згідно з законом, він підлягає призову та невдовзі почне працювати лікарем на тиловій базі в районі Харкова.

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