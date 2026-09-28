Керівник Центру протидії дезінформації залишає посаду

Володимир Зеленський та Андрій Коваленко

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Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко пішов з посади.

Про це Коваленко повідомив у себе в Telegram. Також відповідний указ президента Володимира Зеленського опублікувано на сайті Офісу президента.

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Колишній керівник ЦПД подякував президентові Володимиру Зеленському за прийняту заяву на звільнення. Також він підбив підсумки своєї трирічної роботи на цій посаді.

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Андрій Коваленко вважає, що на посаді очільника ЦПД йому вдалося «розбудувати сильну інституцію, наростити медійні продукти для протидії дезінформації, для формування українського порядку денного, а також значно посилити взаємодію з міжнародними партнерами».

Він уточнив, що залишається у процесах нацбезпеки та «когнітивного протиборства з росією», а також запевнив, що його особисті медійні сторінки працюватимуть далі.

Нагадаємо, Андрій Коваленко очолював ЦПД від січня 2024 року. Сам центр працює при РНБО від березня 2021-го.

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