Гороскоп на 29 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли на нас чекають конфлікти

Осінній пейзаж / © Credits

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Нинішні часи — випробування на витримку, яке зможуть витримати не всі.

Тим, кому не вдасться його пройти, згодом доведеться не тільки шкодувати про припущені помилки, а й довго їх виправляти. Небажано також жертвувати своїми переконаннями заради миттєвої вигоди — вона дуже швидко «розчиниться», а невдоволення своїм вчинком залишиться надовго.

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Овен

Зірки радять зняти негатив нинішньої місячної доби активними діями: наприклад, можна влаштувати в домі грандіозне прибирання — воно стане символом очищення вашого життя та налаштує вас на оптимістичний лад.

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Телець

Не дозволяйте агресивно налаштованим і неадекватним людям вивести вас із себе і таким чином підживитися вашою енергією: намагайтеся якомога менше реагувати на їхні провокації, тоді вони відчепляться від вас.

Близнята

Щоб зосередитися на розв’язанні важливого питання, потрібно провести хоча б трохи часу наодинці — у присутності інших людей це зробити буде складно, вас відволікатимуть не лише їхні слова, а й мовчання.

Рак

Зірки не радять вам залишати свій дім, який цього дня здаватиметься вам справжньою фортецею: якщо взяти вихідний не вдасться, намагайтеся якомога швидше завершити всі свої справи й повернутися додому.

Лев

Будьте обережні у спілкуванні з незнайомими людьми, які з’явилися у вашому оточенні: найімовірніше, вони зовсім не ті, за кого себе видають, а тому можуть становити для вас небезпеку — не варто ризикувати даремно.

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Діва

Як би вам не хотілося підняти собі настрій за допомогою шопінгу, намагайтеся не виходити за межі бюджету: придбавши сьогодні предмети розкоші, ви вже завтра можете залишитися без найнеобхіднішого.

Терези

Незважаючи на вашу звичну врівноваженість, цього дня ви відчуєте потужний приплив емоцій, які можуть підштовхнути вас до непродуманих вчинків: щоб не стати їхньою жертвою, зверніться по допомогу до стриманості.

Скорпіон

Чим ширше буде ваше коло спілкування, тим вища ймовірність серйозної сварки з кимось із близьких друзів: уникнути цього вдасться лише тим, хто відмовиться не тільки від зустрічей, а й від телефонних розмов.

Стрілець

Повна відсутність взаєморозуміння з іншими — навіть близькими та рідними — людьми свідчить про те, що домовлятися з ними про що б то не було — марна справа, тому з проханнями цього дня краще ні до кого не звертатися.

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Козоріг

Не варто давати комусь обіцянки, навіть якщо люди будуть вас до цього змушувати: дотриматися слова, найімовірніше, не вдасться, а от виправдовуватися й перепрошувати доведеться довго — погодьтеся, це не найприємніше заняття.

Водолій

Зірки радять вам провести прибирання в будинку чи квартирі: розсортуйте речі, щоб відібрати та викинути ті, якими ви давно не користуєтеся, — так вдасться очистити енергетику власного житла.

Риби

Цього дня краще утриматися від зустрічі з коханою людиною: будь-яка дрібниця — необережне слово чи навіть натяк — може призвести до серйозного скандалу, після якого буде важко знайти спільну мову та помиритися.

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