Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 29 вересня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 29 вересня?

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Місяць розповідає

День «диявольської» енергетики, коли дуже важливо бути обережними в усіх сферах нашого життя і діяльності. Напруженість, яка витає у повітрі, може спалахнути в будь-який момент — достатньо буде однієї-єдиної «іскри» у вигляді необережного слова чи косого погляду.

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Місяць рекомендує

Астрологи рекомендують усім без винятку не виходити за межі домівки — лише так можна буде уникнути неприємностей, які гарантовано чекатимуть на нас за її порогом. Якщо у вівторок з якоїсь — зрозумілої та поважної — причини зовсім відмовитися від виходу на вулицю не вдасться, потрібно хоча б, не відволікаючись на супутні процеси (особливо розмови з людьми навколо), зробити все необхідне та якомога швидше повернутися додому.

Місяць застерігає

Головна небезпека цього часу — обдурити самих себе, уявивши себе тими, ким ми насправді не є. В такому стані можна вчинити таке, про що дуже швидко доведеться пошкодувати. Роблячи будь-який вчинок або ухвалююючи важливе рішення, необхідно остерігатися спонтанності: треба ретельно проаналізувати ситуацію, знайти всі її «плюси» та «мінуси», прорахувати можливі ризики і лише після цього — діяти.

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