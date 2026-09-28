Удар по центру Києва: Зеленський відреагував і пообіцяв РФ відповідь

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удари по великих обласних центрах, які влаштували росіяни.

Про це йдеться у повідомленні в телеграм.

Реклама

«Російський удар проти будівлі української Академії наук. Зараз триває рятувальна операція, гасять пожежу, шукають людей, які могли перебувати в будівлі. Всі служби залучені. Сьогодні ж у Києві були атаковані фармацевтична компанія та заправки, в Дніпрі — бізнес-центр, в інших містах і регіонах — теж цивільні об’єкти, підприємства, об’єкти зв’язку. На жаль, є загиблі… Мої співчуття рідним та близьким. Обов’язково буде на це відповідь Росії», — написав він.

Реклама

Президент також зазначив, що партнери повинні реагувати на такі жорстокі атаки.

«І кожен із партнерів України має бачити по цьому терору, по таких влучаннях, що підтримка для України — це підтримка справді життя людей, підтримка того, що терор ніколи й ніде не повинен бути нормалізований. Росія повинна відповідати за все це і відчувати реальні наслідки. Дякую всім, хто допомагає Україні!» — додав Зеленський.

Атаки РФ по Україні 28 вересня — що відомо

У Дніпрі ворожий удар по будівлі бізнес-центру забрав життя трьох людей, ще 15 дістали травми.

Атака у Дніпрі / © ДСНС

Після нічної та ранкових атак 28 вересня Росія продовжила атакувати Київ реактивними дронами вдень. Зокрема російський реактивний БпЛА завдав безпосереднього удару по головній будівлі Національної академії наук у самому центрі Києва. Внаслідок російського удару по Академії наук в центрі Києва загинула жінка, повідомили в КМВА. Людям довелося рятуватися від вогню через вікна.

Реклама

Російський дрон уразив будівлю Національної академії наук у центрі Києва / © Getty Images

Росія сьогодні, 28 вересня, атакувала Запоріжжя. На місці удару вирує пожежа. Наразі відомо про сімох постраждалих.

Новини партнерів

Новини партнерів