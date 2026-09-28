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Росіяни посеред дня вдарили по обласному центру — спалахнула пожежа, уражено об’єкт інфраструктури
Окупанти накрили Запоріжжя — за останніми даними, семеро постраждалих.
Росія сьогодні, 28 вересня, атакувала Запоріжжя. На місці удару вирує пожежа. Наразі відомо про сімох постраждалих.
Про це повідомив т.в.о. очільника обласної військової адміністрації (ОВА) Михайло Семікін.
«Семеро людей постраждали внаслідок ворожої атаки. Двоє постраждалих — у важкому стані, ще четверо — у стані середньої тяжкості», — написав він у Telegram.
Раніше Семікін заявив, що ворог атакував обʼєкт інфраструктури Запоріжжя.
Нагадаємо, у Дніпрі безпілотник вдарив по бізнес-центру. У бізнес-центрі, який постраждав через російський удар, тривають пошуково-рятувальні роботи. За останніми даними, троє загиблих.
На зараз відомо про чотирьох поранених. Ще 47 людей рятувальники вивели з охопленої вогнем будівлі. Людей з верхніх поверхів евакуюють за допомогою автодрабини. На місці працюють усі екстрені служби.