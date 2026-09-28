Постраждалих госпіталізували / © Запорізька ОВА

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Росія сьогодні, 28 вересня, атакувала Запоріжжя. На місці удару вирує пожежа. Наразі відомо про сімох постраждалих.

Про це повідомив т.в.о. очільника обласної військової адміністрації (ОВА) Михайло Семікін.

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«Семеро людей постраждали внаслідок ворожої атаки. Двоє постраждалих — у важкому стані, ще четверо — у стані середньої тяжкості», — написав він у Telegram.

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Раніше Семікін заявив, що ворог атакував обʼєкт інфраструктури Запоріжжя.

Нагадаємо, у Дніпрі безпілотник вдарив по бізнес-центру. У бізнес-центрі, який постраждав через російський удар, тривають пошуково-рятувальні роботи. За останніми даними, троє загиблих.

На зараз відомо про чотирьох поранених. Ще 47 людей рятувальники вивели з охопленої вогнем будівлі. Людей з верхніх поверхів евакуюють за допомогою автодрабини. На місці працюють усі екстрені служби.

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