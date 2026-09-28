ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
307
Час на прочитання
1 хв

Росіяни посеред дня вдарили по обласному центру — спалахнула пожежа, уражено об’єкт інфраструктури

Окупанти накрили Запоріжжя — за останніми даними, семеро постраждалих.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Постраждалих госпіталізували

Постраждалих госпіталізували / © Запорізька ОВА

Росія сьогодні, 28 вересня, атакувала Запоріжжя. На місці удару вирує пожежа. Наразі відомо про сімох постраждалих.

Про це повідомив т.в.о. очільника обласної військової адміністрації (ОВА) Михайло Семікін.

«Семеро людей постраждали внаслідок ворожої атаки. Двоє постраждалих — у важкому стані, ще четверо — у стані середньої тяжкості», — написав він у Telegram.

Раніше Семікін заявив, що ворог атакував обʼєкт інфраструктури Запоріжжя.

Нагадаємо, у Дніпрі безпілотник вдарив по бізнес-центру. У бізнес-центрі, який постраждав через російський удар, тривають пошуково-рятувальні роботи. За останніми даними, троє загиблих.

На зараз відомо про чотирьох поранених. Ще 47 людей рятувальники вивели з охопленої вогнем будівлі. Людей з верхніх поверхів евакуюють за допомогою автодрабини. На місці працюють усі екстрені служби.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie