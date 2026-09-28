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Чи зросте ціна на газ: уряд ухвалив рішення щодо тарифів до 31 березня
Уряд зафіксував пільгові ціни на газ в Україні до 31 березня.
Кабінет міністрів України ухвалив рішення залишити чинні пільгові ціни на газ для населення та виробників тепла незмінними. Тарифи гарантовано не зростуть до завершення опалювального сезону.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.
Уряд подовжив дію пільгових цін на природний газ для населення та підприємств теплопостачання до 31 березня 2027 року. Таким чином, відповідні ціни залишатимуться чинними фактично до завершення опалювального сезону.
«Це рішення ухвалено в умовах дії мораторію на підвищення тарифів, запровадженого Парламентом на час воєнного стану, та з урахуванням складної соціально-економічної ситуації в країні», — зазначив Корецький.
Він також повідомив, що водночас Кабмін разом з іншими державними органами працює над реформуванням тарифної політики. Йдеться, зокрема, про створення справедливої та прозорої системи формування тарифів, а також збільшення адресної підтримки для громадян, які найбільше її потребують.
Нагадаємо, у жовтні вартість газу для побутових споживачів в Україні не зміниться. Зокрема, для клієнтів «Нафтогазу», який обслуговує близько 98% українців, ціна залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр і діятиме щонайменше до 30 квітня 2027 року.