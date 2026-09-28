Чи зросте ціна на газ: уряд ухвалив рішення щодо тарифів до 31 березня

Газ / © pexels.com

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Кабінет міністрів України ухвалив рішення залишити чинні пільгові ціни на газ для населення та виробників тепла незмінними. Тарифи гарантовано не зростуть до завершення опалювального сезону.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

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Уряд подовжив дію пільгових цін на природний газ для населення та підприємств теплопостачання до 31 березня 2027 року. Таким чином, відповідні ціни залишатимуться чинними фактично до завершення опалювального сезону.

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«Це рішення ухвалено в умовах дії мораторію на підвищення тарифів, запровадженого Парламентом на час воєнного стану, та з урахуванням складної соціально-економічної ситуації в країні», — зазначив Корецький.

Він також повідомив, що водночас Кабмін разом з іншими державними органами працює над реформуванням тарифної політики. Йдеться, зокрема, про створення справедливої та прозорої системи формування тарифів, а також збільшення адресної підтримки для громадян, які найбільше її потребують.

Нагадаємо, у жовтні вартість газу для побутових споживачів в Україні не зміниться. Зокрема, для клієнтів «Нафтогазу», який обслуговує близько 98% українців, ціна залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр і діятиме щонайменше до 30 квітня 2027 року.

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