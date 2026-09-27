Тариф на газ від 1 жовтня: українцям озвучили ціни

Газ не здорожчає

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У жовтні року вартість блакитного палива для побутових споживачів України залишиться на попередньому рівні.

Про це повідомляє «Газ.Правда».

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Більшість українців обслуговує компанія «Нафтогаз» — близько 98% побутових споживачів. Для них зафіксували вартість газу на рівні 7,96 грн за кубометр.

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Цей тариф буде застосовуватися щонайменше до 30 квітня 2027 року завдяки спеціальній пропозиції оператора.

Раніше повідомлялося, що тариф на електроенергію для населення залишатиметься незмінним на рівні 4,32 грн за 1 кВт·год щонайменше до 31 жовтня.

В Україні за пів року відкрили понад 108 тисяч виконавчих проваджень через борги за комунальні послуги. Найбільше боржників на Харківщині, а найчастіше українці не сплачують за теплопостачання.

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