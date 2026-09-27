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ТСН у соціальних мережах

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Тариф на газ від 1 жовтня: українцям озвучили ціни

Для переважної більшості українців, які користуються послугами компанії «Нафтогаз України», вартість блакитного палива залишається незмінною.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Газ не здорожчає

Газ не здорожчає

У жовтні року вартість блакитного палива для побутових споживачів України залишиться на попередньому рівні.

Про це повідомляє «Газ.Правда».

Більшість українців обслуговує компанія «Нафтогаз» — близько 98% побутових споживачів. Для них зафіксували вартість газу на рівні 7,96 грн за кубометр.

Цей тариф буде застосовуватися щонайменше до 30 квітня 2027 року завдяки спеціальній пропозиції оператора.

Раніше повідомлялося, що тариф на електроенергію для населення залишатиметься незмінним на рівні 4,32 грн за 1 кВт·год щонайменше до 31 жовтня.

В Україні за пів року відкрили понад 108 тисяч виконавчих проваджень через борги за комунальні послуги. Найбільше боржників на Харківщині, а найчастіше українці не сплачують за теплопостачання.

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