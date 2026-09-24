Одна помилка з газовим лічильником може обернутися великим рахунком: що загрожує українцям

Газовий лічильник

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Пошкоджена або зірвана пломба на газовому лічильнику не означає автоматичного штрафу. Спочатку оператор газорозподільної системи має зафіксувати порушення, за потреби провести експертизу та передати матеріали на розгляд комісії.

Про це розповідає “Судово-юридична газета”.

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Якщо ж буде доведено несанкціоноване втручання в роботу лічильника, споживачу можуть донарахувати вартість необлікованого газу за період до шести місяців.

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Що вважають пошкодженням пломби

До порушень належать відсутність або пошкодження самої пломби, дроту чи іншого пломбувального матеріалу, гвинтів, магнітних індикаторів, а також підроблення пломби.

Водночас сам факт пошкодження ще не означає, що людина втручалася в роботу лічильника.

Несанкціонованим втручанням вважаються дії, через які газ перестає обліковуватися правильно або дані лічильника спотворюються.

Який штраф може загрожувати

Фіксованого штрафу саме за зірвану пломбу Кодекс газорозподільних систем не встановлює.

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Основним фінансовим наслідком може стати донарахування вартості газу, який визнали необлікованим. Розрахунок роблять після того, як акт про порушення розгляне спеціальна комісія.

Окремо Кодекс про адміністративні правопорушення передбачає за самовільне використання газу або порушення правил користування ним попередження чи штраф від 170 до 850 грн. Однак така відповідальність також не застосовується автоматично лише через пошкоджену пломбу.

Як рахують донарахування

Якщо втручання в роботу лічильника підтвердять, обсяг необлікованого газу розраховують з урахуванням встановлених у помешканні газових приладів.

Період рахують від останньої перевірки або контрольного зняття показань до моменту виявлення порушення, але не більш як за шість місяців.

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Тому універсальної суми донарахування немає — вона залежить від обсягу газу, періоду порушення та його вартості.

Що робити, якщо пломба пошкоджена не з вашої вини

У такій ситуації варто звернутися до оператора ГРМ і офіційно зафіксувати стан пломби та лічильника.

Під час перевірки споживач може проводити фото- і відеозйомку, внести свої зауваження до акта про порушення та отримати його примірник.

Якщо виникає спір щодо причин пошкодження, можна вимагати експертизу пломби або самого лічильника. До отримання її результатів донарахування за таким порушенням не проводять.

Водночас сама заява про те, що пломбу пошкодив хтось інший, не завжди звільняє від відповідальності. Якщо буде доведено приховане втручання, яке вплинуло на облік газу, донарахування все одно можливе.

Як зекономити на комуналці: прості способи платити менше

Раніше ми писали, що зменшити витрати на електроенергію можна, якщо перенести частину споживання на нічні години. Для власників двозонних лічильників від 23:00 до 07:00 діє тариф 2,16 грн за кВт·год — удвічі менше за денні 4,32 грн.

Найбільшу економію може дати нічна робота бойлера, посудомийної, сушильної або пральної машини. Наприклад, якщо перенести на ніч 100 кВт·год споживання на місяць, можна заощадити близько 216 грн щомісяця або 2592 грн на рік.

Водночас зі звичайним однозонним лічильником використання техніки вночі саме по собі не зменшує рахунок. Фіксована ціна електроенергії для побутових споживачів — 4,32 грн за кВт·год — діє до 31 жовтня 2026 року.

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