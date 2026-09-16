Які електроприлади восени можуть різко збільшити рахунки: один із них здатен "набігати" на понад 600 грн на місяць

Лічильник / © Держпродспоживслужба

Реклама

Із настанням прохолоднішої погоди українці та європейці знову починають частіше користуватися електричними обігрівачами, духовками та сушарками. Деякі прилади можуть суттєво збільшити споживання електроенергії, особливо якщо використовувати їх по кілька годин щодня.

Про це пише niezalezna.pl.

Реклама

Найбільше електроенергії серед побутових приладів для обігрівання може споживати тепловентилятор. Залежно від моделі його потужність становить приблизно 1000–2500 Вт.

Реклама

Наприклад, пристрій потужністю 2000 Вт, який працює три години на день, за місяць споживає близько 180 кВт·год. Якщо ж використовувати його по вісім годин щодня, витрати електроенергії будуть значно вищими — і саме такий сценарій може помітно вплинути на суму у платіжці.

Водночас фахівці радять не залишати тепловентилятори та інші електричні обігрівачі без нагляду через ризик займання.

Ще одним приладом, який може збільшувати споживання електроенергії восени, є бойлер. У холодніший сезон вода, що надходить до будинку з водопроводу, має нижчу температуру, тому для її нагрівання до звичної температури потрібно більше енергії.

За оцінками виробників, електричний бойлер об’ємом 80 літрів може споживати приблизно 100–250 кВт·год на місяць. Фактичні витрати залежать від кількості людей у домогосподарстві, частоти використання гарячої води та характеристик самого пристрою.

Реклама

Восени також частіше використовується електрична духовка. Її потужність зазвичай становить 2000–3600 Вт, хоча фактичне споживання електроенергії залежить від температури, програми та тривалості приготування.

Один типовий цикл випікання може потребувати близько 0,7–1,2 кВт·год. Найінтенсивніше духовка споживає електроенергію під час нагрівання до заданої температури. Після цього термостат періодично вимикає нагрівальні елементи.

Зменшити витрати допоможе режим конвекції. У багатьох випадках він дає змогу готувати за температури приблизно на 20 градусів нижчої, ніж під час використання режиму «верх-низ».

Окремо варто згадати сушильні машини. У дощову та прохолодну погоду їх використовують частіше, а витрати електроенергії залежать від типу пристрою.

Реклама

За європейськими показниками для сушарок місткістю близько 7 кг модель із нагрівальним елементом може споживати приблизно 2,7 кВт·год за цикл у режимі Eco. Для сушарки з тепловим насосом цей показник становить близько 0,85 кВт·год.

Таким чином, із настанням холоднішої погоди варто звернути увагу не лише на тривалість роботи електроприладів, а й на їхню потужність та режим використання. Саме регулярне використання енергоємних пристроїв може стати причиною помітного збільшення споживання електроенергії.

Як ми писали, українець розповів, як йому вдалося майже вдвічі зменшити витрати на електроенергію завдяки бойлеру. Він використовує двозонний тариф і за допомогою розумної Wi-Fi-розетки налаштував автоматичне ввімкнення бойлера переважно в години дії нічного тарифу. У результаті його щомісячний платіж скоротився з 900 до 473 грн — приблизно на 427 грн, або на понад 5 тисяч грн на рік.

Новини партнерів

Новини партнерів