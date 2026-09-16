Принцеси Алексія та Аріана носять вбрання своєї матері королеви Максими

Принцеси Аріана та Алексія / © Getty Images

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Під час святкування для принца в Нідерландах дівчата опинилися у центрі уваги завдяки своїм вбранням.

19-річна принцеса Аріана одяглася у сукню бордового відтінку від Jan Taminiau, яку раніше носила її мати королева Максима. Вбрання принцеса доповнила туфлями-човниками Gianvito Rossi (їх теж носила її мати), обідком на голові (теж з гардеробу королеви) та сережками діамантами та емаллю від Roberto Coin, позичивши їх зі скриньки королеви Максими.

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Принцеси Аріана та Алексія / © Getty Images

Принцеса Аріана / © Getty Images

Її старша сестра, 21-річна Алексія, одягла сукню-кейп з атласу Reiss кольору морської хвилі, взула туфлі-човники королеви Максими від Natan Couture, в руках тримала замшеву мінісумку COS і доповнила образ фетровим капелюхом-федорою Maison Michel.

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Принцеса Алексія / © Getty Images

Принцеса Амалія, нагадаємо, обрала для цього дня оливкову сукню з кейпом та обідком.

Принцеса Амалія / © Getty Images

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